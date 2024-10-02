أبوظبى الإسلامى مصر يفتتح الفرع الـ71 من سلسلة فروعه بـمدينتى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مصرف“أبوظبى الإسلامى مصر – ADIB Egypt“، عن افتتاح أحدث فروعه بمول“أوبن إير” بمدينتى، وذلك فى إطار استراتيجية المصرف التى تستهدف التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة قاعدة العملاء، والانتشار الجغرافى فى مصر لتصل شبكة فروعه بها إلى 71 فرعاً.

قام بافتتاح الفرع كل من محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف“أبوظبى الإسلامى مصر – ADIB Egypt”، وعمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف، وبحضور المسؤولين التنفيذيين بالمصرف.

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وقال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف“أبوظبى الإسلامى مصر – ADIB Egypt”، إن السياسة التوسعية للمصرف تقوم على أساس خطة متكاملة ومدروسة بدقة، تستهدف أن نكون أقرب لعملائنا لتقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة، كأحد أهم الدعائم لجذب مزيد من العملاء، وتلبية احتياجات جموع العملاء الحاليين المنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن تحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالى، التى وضعتها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى.

وأكد عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف“أبوظبى الإسلامى مصر – ADIB Egypt”، أن خطة المصرف التوسعية تستهدف التركيز على تجهيز فروعنا بأحدث التقنيات فى السوق، بالإضافة إلى معايير التصميم المتطورة، التى تضمن تقديم خدمة مصرفية فعالة وسريعة ومتميزة لعملائنا، ومن خلال فرعنا الجديد سنقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، خاصة الشباب المهتمون بالحلول المصرفية الرقمية.