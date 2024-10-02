أبوظبى الإسلامى مصر يفتتح الفرع الـ71 من سلسلة فروعه بـمدينتى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن مصرف“أبوظبى الإسلامى مصر – ADIB Egypt“، عن افتتاح أحدث فروعه بمول“أوبن إير” بمدينتى، وذلك فى إطار استراتيجية المصرف التى تستهدف التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة قاعدة العملاء، والانتشار الجغرافى فى مصر لتصل شبكة فروعه بها إلى 71 فرعاً.
قام بافتتاح الفرع كل من محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف“أبوظبى الإسلامى مصر – ADIB Egypt”، وعمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف، وبحضور المسؤولين التنفيذيين بالمصرف.
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وقال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف“أبوظبى الإسلامى مصر – ADIB Egypt”، إن السياسة التوسعية للمصرف تقوم على أساس خطة متكاملة ومدروسة بدقة، تستهدف أن نكون أقرب لعملائنا لتقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة، كأحد أهم الدعائم لجذب مزيد من العملاء، وتلبية احتياجات جموع العملاء الحاليين المنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن تحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالى، التى وضعتها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى.
وأكد عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف“أبوظبى الإسلامى مصر – ADIB Egypt”، أن خطة المصرف التوسعية تستهدف التركيز على تجهيز فروعنا بأحدث التقنيات فى السوق، بالإضافة إلى معايير التصميم المتطورة، التى تضمن تقديم خدمة مصرفية فعالة وسريعة ومتميزة لعملائنا، ومن خلال فرعنا الجديد سنقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، خاصة الشباب المهتمون بالحلول المصرفية الرقمية.
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