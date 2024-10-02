(MENAFN
- Sherpa Communications) مجموعة يانغو تقود الابتكار في مجال التكنولوجيا في جيتكس 2024
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أكتوبر 2024 – تستعد مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة التي تعمل على ابتكار خدمات سلسلة للارتقاء بحياة السكان اليومية ومقرها دبي، للمشاركة في معرض جيتكس العالمي 2024، أحد أكبر الأحداث التكنولوجية وأكثرها تأثيراً في العالم. تحتفل الشركة، التي تعمل في أكثر من 25 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وخارجها، بالذكرى السنوية السادسة لنموها وابتكاراتها.
في معرض جيتكس 2024، يمكن لزوار المعرض تجربة ياسمينة، مساعدة الصوت الذكية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية التي تحاكي الطبيعة البشرية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتوفرة على مكبرات صوت بلوتوث وغيرها من الأجهزة المنزلية الذكية. سيحصل الزوار على فرصة لتجربة كيف تتفاعل ياسمينة مع أنظمة المنزل الذكي مثل التحكم في المناخ والإضاءة. بالإضافة إلى ذلك، وضمن فعاليات المعرض، ستعرض مجموعة يانغو روبوتات توصيل الميل الأخير من يانغو أوتونومي Yango Autonomy ، والتي تمثل حل توصيل مبتكر يعمل في أي طقس لتلبية الاحتياجات اليومية تم تصميمه لتحقيق الراحة وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية الحضرية.
كما يمكن لزوار المعرض معرفة المزيد عن حل “Yango Rides for Business”، أحدث حلول يانغو للتنقل المؤسسي في الإمارات العربية المتحدة. توفر الخدمة حلاً سلساً للشركات لإدارة احتياجات التنقل الخاصة بها من خلال منصة مركزية واحدة. كما ستسلط يانغو الضوء على توسعها المستمر في مجال النقل عبر إطلاق تطبيقاتها الرائدة في أسواق رئيسية مثل أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، والرباط وطنجة في المغرب، وبيرا في موزمبيق، والعديد من المواقع في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، مما يوضح الجهود المستمرة للمجموعة في دفع حدود الابتكار التكنولوجي على مستوى العالم.
تشمل الخدمات الأخرى التي ستتواجد في الجناح الرئيسي لمجموعة يانغو في معرض جيتكس 2024: خرائط يانغو Yango Maps ، حل التوجيه والملاحة الذي يوفر للمستخدمين خرائط مفصلة ومسارات دقيقة للقيادة والمشي ووسائل النقل العام؛ وإعلانات يانغو Yango Ads، التي تقدم حلولاً إعلانية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا ومصممة لتعزيز نمو الأعمال؛ ويانغو تك Yango Tech ، وهي شركة متخصصة بتقديم التقنيات والخبرات المتخصصة المصممة لقطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدّم يانغو روبوتكس Yango Robotics حلولاً روبوتية قائمة على الذكاء الاصطناعي لأتمتة كافة مراحل تنفيذ الطلبات في بيئات المستودعات المختلفة. أما يانغو للتعليم فستشارك الخبرات التعليمية عبر منظومة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من خلال برامج دراسية عملية، كما يتميز حل يانغو كومو (Yango Commo) الذي تم إطلاقه مؤخراً بمجموعة متنوعة تضم أكثر من 300 منتج إلكتروني محمول فريد من نوعه.
وبهذه المناسبة، صرح إسلام عبدالكريم، الرئيس الإقليمي لشركة يانغو الشرق الأوسط، قائلاً، "نلتزم في مجموعة يانغو بدعم النمو الاقتصادي في المنطقة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة. كما نحرص كل الحرص على اختيار منتجاتنا وخدماتنا بعناية لتتوافق مع متطلبات المجتمعات المحلية وتعكس رؤية الحكومة في تعزيز جودة الحياة من خلال المبادرات المستدامة القائمة على التكنولوجيا. نحن في غاية الحماس لتقديم أحدث ابتكاراتنا في جيتكس 2024 ومشاركة الأفكار وتعزيز الشراكات التي ستساهم في النمو الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة."
كما يمكن لزوار معرض جيتكس حضور المناقشات الملهمة بقيادة نخبة من من رؤساء يانغو. سيشارك أديني أديبايو، رئيس الأعمال في يانغو رايد، في حلقة نقاشية تحت عنوان "النقل العام والمدن الرقمية والبنية الأساسية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتنقل المستقبلي"، حيث سيناقش دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع التطوير والتوسع. كما سيشارك في النقاش رومان كارلاش، الرئيس التنفيذي لشركة يانغو رايد Yango Ride ، وشاشي سينغ، رئيس العمليات في يانغو رايد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفريقيا.
يمكن للحضور زيارة جناح يانغو Yango في القاعة 3، الجناح H3-B20. ومع استمرار مجموعة يانغو في توسيع نطاق وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى حول العالم، يؤكد حضورها في جيتكس 2024 التزامها بدفع عجلة الابتكار وإنشاء بيئات حضرية أكثر ذكاءً وترابطاً.
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