40 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على خان يونس فجر اليوم

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استُشهد 40 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأربعاء، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الطواقم الطبية انتشلت 40 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى بعد توغل بري وقصف جوي شنه جيش الاحتلال على المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس تحديدا أحياء معن وقيزان النجار والمنارة.

وأشار إلى أن الشهداء من عائلات الزرد والآغا وأبو طه والفرا.

وقالت عائلة الصحفي أحمد الزرد،

إن عددا من أفراد العائلة استُشهدوا، منهم شقيقه وعمه وأبناء عمه، فيما أصيب أحمد بجروح بليغة إلى جانب والدته وشقيقه، ونقل لاحقا إلى المستشفى الأوروبي برفقة والدته و6 آخرين من عائلته غالبيتهم وصفت جروحهم بالخطيرة.

وأفاد أقاربه في اتصال هاتفي مع مراسل "وفا" بأن الصحفي الزرد مصاب في ظهره، ووالدته مصابة وفقدت الوعي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,638 مواطنا، وإصابة 96,460 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.