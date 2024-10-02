الاحتلال يغلق عدة حواجز عسكرية ويعرقل حركة المواطنين بالضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إجراءاتها العسكرية عند معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته في محيط رام الله والبيرة والقدس ونابلس والخليل وأريحا وطوباس، إذ أغلق الاحتلال حاجزي عين سينيا وعطارة، وواصل إغلاق المدخل الشمالي لمدينة البيرة، فيما شهد محيط مدينة القدس أزمات مرورية خانقة بعد تفتيش جنود الاحتلال على حاجز "جبع" شمال القدس، المركبات الخارجة من رام الله باتجاه الجنوب، فيما أغلق الاحتلال حاجز "الحمرا" شرق نابلس في كلا الاتجاهين الواصل بين نابلس وأريحا والأغوار.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال أغلق مناطق رأس الجورة وسدة الفحص والنشاش في محافظة الخليل، فيما يستمر إغلاق المدخل الشمالي لأريحا، وحاجز عناب جنوب طولكرم.

كما شهد حاجزا "المربعة" وعورتا في محيط مدينة نابلس أزمة مرورية خانقة تسببت فيها عمليات تفتيش جنود الاحتلال الدقيق للمركبات.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز تياسير شرق مدينة طوباس أمام حركة المواطنين في كلا الاتجاهين، وأرجعت مركباتهم ومنعتهم من الوصول إلى أماكن عملهم في الأغوار الشمالية.

وفي السياق ذاته، قال مدير التربية والتعليم عزمي بلاونة، إن حوالي 130 معلما لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارس الأغوار الشمالية، وحوالي 800 طالب وطالبة جزء منهم من المضارب البعيدة، لم يلتحقوا بالمدارس بسبب عدم وصول حافلات التربية لنقلهم إلى المدارس جراء إجراءات الاحتلال.

كما أغلقت قوات الاحتلال بوابة عاطوف جنوب شرق طوباس أمام حركة المزارعين.