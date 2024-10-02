الأرصاد طقس حار ورطب مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأربعاء، طقس حار ورطب نسبيا خاصةالمناطق الساحلية وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة ورطبا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 39 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.