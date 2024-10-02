الأرصاد طقس حار ورطب مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأربعاء، طقس حار ورطب نسبيا خاصة
المناطق الساحلية وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة ورطبا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 39 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.
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