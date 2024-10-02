سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 70 90 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
3.42 دولار ليبلغ
70.90 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
74.32 دولار في تداولات أول من أمس الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام
1.86 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 73.56 دولار للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي
1.66 دولار ليبلغ
69.83 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط نحو 3 في المئة أمس الثلاثاء بعد أن زادت التوترات والأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط التي قد تعطل الصادرات في منطقة الإنتاج الرئيسية.
وتواجه أسواق النفط ضغطا بسبب ضعف الطلب المتوقع هذا العام لاسيما في الصين -أكبر مستورد للنفط الخام عالميا- وقد زادت المخاوف المتعلقة بالطلب أمس بعد أن أظهرت بيانات انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر الماضي.
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