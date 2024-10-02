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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 70 90 دولار

10/2/2024 3:05:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي
3.42 دولار ليبلغ
70.90 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
74.32 دولار في تداولات أول من أمس الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام
1.86 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 73.56 دولار للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي
1.66 دولار ليبلغ
69.83 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط نحو 3 في المئة أمس الثلاثاء بعد أن زادت التوترات والأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط التي قد تعطل الصادرات في منطقة الإنتاج الرئيسية.

وتواجه أسواق النفط ضغطا بسبب ضعف الطلب المتوقع هذا العام لاسيما في الصين -أكبر مستورد للنفط الخام عالميا- وقد زادت المخاوف المتعلقة بالطلب أمس بعد أن أظهرت بيانات انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر الماضي.

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