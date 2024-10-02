تجدد الغارات على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يدعو عددا من البلدات لإخلائها

تجدد الغارات على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يدعو عددا من البلدات لإخلائها
التاريخ
10/2/2024 3:05:18 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام عن تجدد الغارات على منطقة النبطية جنوب البلاد، في وقت جدد
الجيش الإسرائيلي تحذيره لسكان بلدات بجنوب لبنان بالإخلاء.
هذا وذكرت قناة العربية نقلا عن مصادر خاصة مقتل وإصابة جنود إسرائيليين باشتباكات في العديسة جنوب البلاد.
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