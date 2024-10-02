Wednesday, 02 October 2024 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تجدد الغارات على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يدعو عددا من البلدات لإخلائها

10/2/2024 3:05:18 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام عن تجدد الغارات على منطقة النبطية جنوب البلاد، في وقت جدد
الجيش الإسرائيلي تحذيره لسكان بلدات بجنوب لبنان بالإخلاء.

هذا وذكرت قناة العربية نقلا عن مصادر خاصة مقتل وإصابة جنود إسرائيليين باشتباكات في العديسة جنوب البلاد.


MENAFN02102024000130011022ID1108737980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث