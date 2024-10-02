فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى الأردن مؤقتاً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت شركة فلاي دبي في بيان لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، إنها ألغت رحلاتها إلى الأردن والعراق وإسرائيل وإيران يومي الثاني والثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية.
وكانت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط دفعت شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة بالصراع.
وألغت شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
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