فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى الأردن مؤقتاً

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت شركة فلاي دبي في بيان لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، إنها ألغت رحلاتها إلى الأردن والعراق وإسرائيل وإيران يومي الثاني والثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية.

وكانت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط دفعت شركات عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة بالصراع.

وألغت شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول.