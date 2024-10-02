رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن إيران ارتكبت خطأً جسيماً من خلال أعمالها العسكرية الأخيرة

(MENAFN
) أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أن إيران ارتكبت خطأً جسيماً من خلال أعمالها العسكرية الأخيرة وستتحمل عواقب وخيمة, وأكد أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل كان في النهاية غير ناجح.
كما عزز وزير
الدفاع يوآف غالانت رسالة نتنياهو، معلناً أن إيران لم تتعلم من أخطائها السابقة، مشدداً على أن "من يهاجمنا سيدفع ثمناً باهظاً", تأتي هذه التصريحات في أعقاب تصاعد حدة الأعمال العدائية، حيث تشير التقارير إلى أن إيران أطلقت أكثر من 250 صاروخاً باليستياً تستهدف المواقع الإسرائيلية مساء الثلاثاء، مما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وأجبر الملايين على البحث عن ملاذ, وأكد الحرس الثوري الإيراني أن هذا الهجوم الصاروخي كان رداً مباشراً على اغتيال القادة البارزين إسماعيل هنية وحسن نصر الله, وادعوا أنهم استهدفوا مواقع أمنية وعسكرية حيوية داخل المناطق المحتلة، مع توقع المزيد من التفاصيل حول العملية في الأيام المقبلة.
وفي أعقاب هذه التطورات، أفادت صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية بإغلاق الأجواء الإسرائيلية، مما أدى إلى إعادة توجيه الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة خارج المناطق المحتلة, وفي خطوة داعمة، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل استجابةً للتهديدات الإيرانية, وأفادت مصادر من قناة 13 العبرية بأن الرد الإسرائيلي القادم على الهجمات الصاروخية الإيرانية سيكون أقوى بكثير ومختلفاً عن الأعمال العسكرية السابقة, وقد أشار المسؤولون في الأراضي المحتلة إلى أن هذه المرة، يستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ إجراءات انتقامية حاسمة، مما يشير إلى إمكانية تصعيد الصراع المستمر.
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