الحرس الثوري الإيراني يحتفل بإنجاز مهم في مجال التكنولوجيا العسكرية

(MENAFN
) في 6 يونيو 2023، احتفلت الحرس الثوري الإيراني بإنجاز مهم في مجال التكنولوجيا العسكرية من خلال الكشف عن صاروخ فتاح, حدث هذا في مراسم كبيرة حضرها الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي أشاد بالصاروخ كعنصر أساسي من عناصر القوة الوطنية لإيران وإطار الأمن, يمثل هذا التطور تحولًا حاسمًا في قدرات إيران العسكرية، حيث تنضم إلى مجموعة مختارة من الدول القادرة على إنتاج الصواريخ فرط الصوتية.
كما صُنف صاروخ فتاح من قبل الخبراء العسكريين كصاروخ باليستي فوق صوتي، وتمت الإشارة إليه بشكل بارز خلال عرض عسكري كبير قاده كبار المسؤولين من الحرس الثوري، بما في ذلك اللواء حسين سلامي والعميد أمير علي حاجي زاده, وأبرز القادة الإنجازات التكنولوجية التي يمثلها فتاح، مؤكدين أنه تم تصميمه من قبل متخصصين في مركز صناعة الفضاء للحرس الثوري, يُنظر إلى الصاروخ كنتاج لجهود بحث وتطوير مكثفة، تعكس التزام إيران بتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في مواجهة التوترات الإقليمية المتزايدة, توقيت الكشف عن فتاح مهم بشكل خاص، حيث تزامن مع تصريحات استفزازية من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن إسرائيل ستستمر في مفاجأة إيران وخصومها, تُظهر مثل هذه الخطابات تصاعد المنافسة العسكرية والمشاعر العميقة من عدم الثقة في المنطقة, تُعتبر التقدمات الإيرانية في تكنولوجيا الصواريخ ليست مجرد عرض للقوة العسكرية، بل أيضًا استجابة مباشرة للتهديدات المتصورة من إسرائيل وحلفائها.
وقبل الكشف عن الصاروخ، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن وجهة نظر إدارة بايدن حول إيران، مصنفًا إياها كتهديد رئيسي لسلامة إسرائيل, وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من الحصول على القدرات النووية، وهو هدف طويل الأمد في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط, تعكس التقاء القلق الأمريكي والإسرائيلي بشأن تطورات إيران العسكرية استراتيجية أوسع تهدف إلى مواجهة النفوذ الإيراني وردع العدوان المحتمل, مع دخول صاروخ فتاح حيز التشغيل، تقف إيران الآن كالرابعة في العالم القادرة على إنتاج صواريخ فرط صوتية، إلى جانب روسيا والولايات المتحدة والصين, يعزز هذا التقدم ترسانة إيران العسكرية ويعيد تشكيل الديناميات الاستراتيجية في الشرق الأوسط, تشكل تكنولوجيا فرط الصوت، التي تتيح للصواريخ السفر بسرعات تتجاوز ماخ 5، تحديات كبيرة للأنظمة الدفاعية التقليدية، مما يجبر الدول المجاورة والقوى العالمية على إعادة تقييم استراتيجياتها العسكرية وجاهزيتها.
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