إسرائيل تهدد برد قوي وحاسم على الهجوم الإيراني

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / هدد مسؤولون إسرائيليون برد قوي بعد إطلاق إيران 180 صاروخًا على أهداف في إسرائيل، وسط مداولات أمنية مكثفة برئاسة نتنياهو. في المقابل، أعلن الحرس الثوري أن الهجوم جاء ردًا على اغتيال نصر الله وهنية، مؤكدًا استهداف "قلب الأراضي المحتلة".

و صرح مسؤولون إسرائيليون بأن الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران، الثلاثاء، على مواقع في إسرائيل سيكون "قويًا وحاسمًا"، و قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "إيران ارتكبت خطأ جسيمًا وستدفع ثمنه" ، وذلك في أعقاب مداولات أمنية مكثفة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم الإيراني سيترتب عليه عواقب، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستحدد الوقت والمكان المناسبين للرد، في حين أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعم بلاده "الكامل" لإسرائيل، مشيرا إلى أن إدارته "تجري مناقشات" مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الرد على إيران.

وفي أعقاب تقييم الوضع الأمني، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي: "لقد أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أهدافه، من خلال الجمع بين سلوك مدني مثالي ونظام دفاع جوي قوي جدًا. سنحدد متى سنجبي الثمن، ونظهر قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي"؛ فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "النظام الإيراني قد تجاوز الخط الأحمر؛ إسرائيل لن تسكت".

وعقب انتهاء الهجوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، أن الجيش "لا يرصد تهديدات إضافية من إيران في هذه المرحلة"، وأكد تسجيل إصابات مباشرة في وسط وجنوب البلاد. وأفادت الطواقم الطبية بإصابة شخصين بجروح طفيفة جراء الهجمات، وقال هغاري إن "سلاح الجو سيواصل الليلة هجماته بقوة في أنحاء الشرق الأوسط".

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل، الثلاثاء، يأتي ردا على أغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله الأسبوع الماضي، وزعيم حركة حماس، إسماعيل هنية، في تموز/ يوليو، وكذلك القائد في الحرس الثوري، عباس نيلفورشان؛ وقال الحرس الثوري الإيراني إنه "استهدف قلب الأراضي المحتلة (إسرائيل)".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل كان "غير فعال" وتم "صده". وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنه "بناء على ما نعرفه في هذه المرحلة، يبدو أن هذا الهجوم صُدّ ولم يكن فعالا"، معتبرا الهجوم "تصعيدا كبيرا من جانب إيران".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن جميع أنظمة الدفاع عملت خلال الهجوم، وأن القيادة المركزية الأميركية كانت شريكًا وثيقًا في رصد واعتراض الصواريخ. وقال سوليفان إن الجيش الأميركي اعترض جزءًا من الصواريخ. وأضاف أن الولايات المتحدة ستناقش مع إسرائيل الخطوات المقبلة بشأن الرد على الهجوم، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة فخورة بالتعاون مع إسرائيل، وأوضحت أن الهجمات سيكون لها عواقب خطيرة".

إيران أطلقت على إسرائيل ضعف ما أطلقته في أبريل

ووفقا للمعطيات الإسرائيلية فإن "حوالي 180 صاروخًا أُطلقت من إيران في عدة دفعات في تمام الساعة 19:31، مساء الثلاثاء على أهداف إسرائيلية"، وقال الجيش إنه "تم تنفيذ عدد كبير وفعّال من عمليات الاعتراض، مع تسجيل بعض الإصابات في وسط وجنوب اسرائيل".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "لم يتأثر أداء سلاح الجو أو الطائرات أو أنظمة الدفاع بأي ضرر"، وقال إن "سلاح الجو سيواصل الليلة شن هجماته بقوة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط". كما زعم الجيش أن "إيران تدفع المنطقة نحو التصعيد"، مشددًا على أن "هذا الهجوم ستكون له عواقب، وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أمن إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثورية أنه "بعد فترة من ضبط النفس، استهدفت إيران قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ، عقب استشهاد (زعيم حركة حماس) إسماعيل هنية، وتكثيف هجمات النظام الصهيوني على لبنان وغزة، واستشهاد زعيم حزب الله، حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان القائد بالحرس الثوري".

وقال مسؤول إيراني رفيع إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من المرشد الأعلى، علي خامنئي، وأضاف المسؤول أن طهران“مستعدة تماما” للرد الإسرائيلي؛ فيما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أنه "بطبيعة الحال يجب أن تتحمل إيران عواقب هذا الهجوم" مضيفا "لن أخوض في طبيعة هذه العواقب، لكن ثمة أمور سننسقها مع نظرائنا الإسرائيليين".

وأمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجيش الأميركي بـ"مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها" في مواجهة الهجوم الذي تشنّه إيران و"إسقاط الصواريخ التي تستهدفها"، حسبما أفاد البيت الأبيض في بيان. وقال البيان إنّ بايدن ونائبه كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، يتابعان الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات في البيت الأبيض.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن إيران أطلقت على إسرائيل ضعف ما أطلقته من صواريخ باليستية خلال هجومها الأول عليها في نيسان/ أبريل الماضي، وأوضح الناطق باسم الوزارة، باتريك رايدر، أن الهجوم "كان أكبر بمرتين على صعيد عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقوها".

وأوضح الناطق باسم البنتاغون أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية أطلقتا نحو 12 من الصواريخ الاعتراضية لاستهداف صواريخ إيرانية كانت موجهة صوب إسرائيل. وقال إنه لم يتم استخدام أي أصول عسكرية أميركية أخرى في المنطقة لإسقاط الصواريخ التي أطلقت كلها من داخل إيران.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا، الأربعاء، لمناقشة الهجوم الإيراني المباشر الثاني على إسرائيل خلال أقل من 6 أشهر؛ إذ كانت الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في 13 نيسان/ أبريل الماضي على اعتراض صواريخ إيرانية أُطلقت ردا على هجوم إسرائيلي دامٍ استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقبل ساعات من الهجوم، حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض من معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تستعد لشن هجوم على 3 قواعد عسكرية ومقر استخباراتي إسرائيلي في شمال تل ابيب، وأكد أن الولايات المتحدة كانت تستعد للمساعدة في إحباط الهجوم. في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها أرسلت ثلاث أسراب إضافية إلى المنطقة للدفاع عن إسرائيل.

وفي أعقاب الهجوم، أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، تعليمات لسفراء إسرائيل في جميع أنحاء العالم بنقل رسالة مفادها أن "إسرائيل سترد بشدة على الهجوم الإيراني وستدافع عن مواطنيها". وأضاف: "يجب على إيران أن تدفع ثمناً باهظًا جدًا على عدوانها ضد إسرائيل".