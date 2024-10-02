شنه الحرس الثوري : هجوم صاورخي إيراني على إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ شنت إيران هجوما واسعا بمئات الصواريخ على إسرائيل، وفي الأثناء دوت صافرات إنذار في أكثر من 1800 بلدة وموقع في جنوب ووسط وشمالي إسرائيل، وذلك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران وأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن "العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله وبناء على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش". وأشار إلى أنه "استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا. أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى".

وهدد الجيش الإسرائيلي برد قوي على الهجوم الصاروخي الإيراني، وقال الناطق باسمه، دانيال هغاري، إن للهجوم الإيراني عواقب، مشيرا إلى أن إسرائيل ستختار الوقت والمكان المناسبين للرد.

يأتي الهجوم الإيراني بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قيامه بـ"عمليات محدودة" داخل الأراضي اللبنانية، فيما نفى حزب الله الادعاءات بشأن دخول قوات إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية، وحدوث أي اشتباك بريّ مباشر معها؛ كما تم توسيع وتشديد تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، لتشمل مناطق حتى القدس وتل أبيب.

وشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية توغل بري في الأراضي اللبنانية، وأعلن الثلاثاء، أنه شرع بـ"عملية برية مركزة ومحدودة في جنوب لبنان ضد أهداف وبُنى تحتية تابعة لحزب الله في عدد من القرى القريبة من الحدود، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا وحقيقيًا للبلدات الإسرائيلية".

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن الفرقة 98 وقوات الكوماندوز والمظليين، والمدرعات التابعة للواء السابع، تدربت في الأسابيع الأخيرة تمهيدا لعملية برية في جنوبي لبنان التي انطلقت أمس. وقال إن قوات الفرقة 98 بدأت بمناورة برية في الجبهة الشمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يعمل وفق خطة منظمة تم إعدادها في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية، والتي تم تدريب وتجهيز القوات لها خلال الأشهر الماضية"، وأضاف أن "القوات البرية مدعومة بهجمات جوية ومدفعية، حيث يجري تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية في المنطقة بالتنسيق الكامل مع قوات المشاة"، وتابع أنه "تمت الموافقة على مراحل العملية ويتم تنفيذها وفقًا لقرار المستوى السياسي".