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لبنان: 1873 شهيدا حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 اكتوبر الماضي

10/2/2024 1:06:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN/ أعلنت وحدة إدارة الكوارث اللبنانية، الليلة، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي إلى 1873 شهيدا.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها الدوري إن "العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث ارتفع إلى 1873 شهيدا و9134 جريحا".

وأضافت: "عدد النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي فاق المليون نازح، بينهم 155 ألفا و600 مسجلين في مراكز الإيواء".

وتشن إسرائيل منذ 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان، أسفر حتى صباح الثلاثاء عن سقوط 1073 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية

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