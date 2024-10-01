الغرافة القطري يفوز على العين الاماراتي ضمن دوري ابطال آسيا للنخبة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 1 – 10 (كونا) -– فاز فريق (الغرافة) القطري اليوم الثلاثاء على (العين) الاماراتي بنتيجة (4 - 2) ضمن إطار الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم
في المباراة التي استضافها (استاد البيت) بالدوحة.
وسجل للغرافة كل من الإسباني خوسيلو هدفين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في الشوط الأول ثم فغي الدقيقة 48 وسيدو سانو في الدقيقة 73 وياسين إبراهيمي في الدقيقة 76 في حين سجل للعين كل من الباراغواياني اليخاندرو روميرو في الدقيقة 57 من ركلة جزاء والمغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 67.
وحسب نظام البطولة فقد تم توزيع الأندية ال24 المشاركة إلى دوريين منفصلين يضم كل منهما 12 فريقا موزعين بين منطقتي الشرق والغرب على أن يخوض كل فريق بكل دوري ثماني مباريات مع ثمانية منافسين مختلفين في منطقته بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض خلال الفترة من 16 سبتمبر الماضي وحتى 19 فبراير 2025.
وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري إلى المرحلة التالية (الدور ثمن النهائي) الذي يقام خلال شهر مارس 2025 وبنظام موجه بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس لتبلغ الفرق الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي. (النهاية)
س س س / ر ج
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