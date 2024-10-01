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الغرافة القطري يفوز على العين الاماراتي ضمن دوري ابطال آسيا للنخبة

10/1/2024 11:52:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 – 10 (كونا) -– فاز فريق (الغرافة) القطري اليوم الثلاثاء على (العين) الاماراتي بنتيجة (4 - 2) ضمن إطار الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم في المباراة التي استضافها (استاد البيت) بالدوحة.
وسجل للغرافة كل من الإسباني خوسيلو هدفين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في الشوط الأول ثم فغي الدقيقة 48 وسيدو سانو في الدقيقة 73 وياسين إبراهيمي في الدقيقة 76 في حين سجل للعين كل من الباراغواياني اليخاندرو روميرو في الدقيقة 57 من ركلة جزاء والمغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 67.
وحسب نظام البطولة فقد تم توزيع الأندية ال24 المشاركة إلى دوريين منفصلين يضم كل منهما 12 فريقا موزعين بين منطقتي الشرق والغرب على أن يخوض كل فريق بكل دوري ثماني مباريات مع ثمانية منافسين مختلفين في منطقته بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض خلال الفترة من 16 سبتمبر الماضي وحتى 19 فبراير 2025.
وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري إلى المرحلة التالية (الدور ثمن النهائي) الذي يقام خلال شهر مارس 2025 وبنظام موجه بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس لتبلغ الفرق الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي. (النهاية)

س س س / ر ج



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