(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تكتسي باللون الأحمر على خلفية التصعيد بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 1 - 10 (كونا) -- هوت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء عند إغلاق تداولات بورصة (وول ستريت) في المنطقة الحمراء وذلك على ضوء ترقب المتداولين لما يحدث من توترات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وانخفض (ستاندرد آند بورز 500) 73ر53 نقطة أو 93ر0 بالمئة كما هبط مؤشر (داو جونز الصناعي) 18ر173 نقطة أو 41ر0 بالمئة في حين انخفض مؤشر (ناسداك المركب) 81ر278 نقطة أو 53ر1 بالمئة.
ويأتي تراجع اليوم بعد أن حقق (ستاندرد آند بورز 500) و(داو جونز الصناعي) إغلاقا قياسيا في الجلسة السابقة والتي كانت بمثابة نهاية الربع الثالث من العام.
وعادة ما يكون شهر سبتمبر هو أسوأ شهر في العام بالنسبة للأسهم غير أنه هذه المرة كسر الاتجاهات السابقة. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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