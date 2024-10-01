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(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تكتسي باللون الأحمر على خلفية التصعيد بالشرق الأوسط

10/1/2024 11:52:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 10 (كونا) -- هوت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء عند إغلاق تداولات بورصة (وول ستريت) في المنطقة الحمراء وذلك على ضوء ترقب المتداولين لما يحدث من توترات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وانخفض (ستاندرد آند بورز 500) 73ر53 نقطة أو 93ر0 بالمئة كما هبط مؤشر (داو جونز الصناعي) 18ر173 نقطة أو 41ر0 بالمئة في حين انخفض مؤشر (ناسداك المركب) 81ر278 نقطة أو 53ر1 بالمئة.
ويأتي تراجع اليوم بعد أن حقق (ستاندرد آند بورز 500) و(داو جونز الصناعي) إغلاقا قياسيا في الجلسة السابقة والتي كانت بمثابة نهاية الربع الثالث من العام.
وعادة ما يكون شهر سبتمبر هو أسوأ شهر في العام بالنسبة للأسهم غير أنه هذه المرة كسر الاتجاهات السابقة. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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