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وزارة الصحة اللبنانية: 55 قتيلا حصيلة ال24 ساعة الماضية

10/1/2024 11:52:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 1 - 10 (كونا) -- اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء ان حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات ال24 الماضية بلغت 55 قتيلا.
وقال المركز في بيان ان غارات الاحتلال في الساعات ال24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك - الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى مقتل 55 شخصا وإصابة 156 شخصا بجروح.(النهاية)

أ ي ب / ر ج



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