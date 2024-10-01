وزارة الصحة اللبنانية: 55 قتيلا حصيلة ال24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 1 - 10 (كونا) -- اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء ان حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات ال24 الماضية بلغت 55 قتيلا.
وقال المركز في بيان ان غارات الاحتلال في الساعات ال24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك - الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى مقتل 55 شخصا وإصابة 156 شخصا بجروح.(النهاية)
أ ي ب / ر ج
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