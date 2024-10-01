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مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ينطلق في نسخته ال33

10/1/2024 11:52:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 10 (كونا) -- انطلق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته ال33 مساء اليوم الثلاثاء على خشبة مسرح البحرين الوطني بحضور العديد من المسؤولين والشخصيات الثقافية.
وقدمت الفنانة المصرية فاطمة سعيد أداء مميزا جمع بين المقاطع الأوبرالية العالمية والموسيقى العربية التقليدية كما أضفت أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي أجواء ساحرة على أولى أمسيات المهرجان.
وبهذه المناسبة اكد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد الحرص على تقديم عروض موسيقية متنوعة بحرينية وعربية وعالمية خلال هذه النسخة من المهرجان لإرساء جسور التواصل الثقافي التي تجمع بين شعب البحرين والشعوب من حول العالم.
واوضح بن أحمد في تصريح صحفي ان هذا التفاعل يسهم في تعزيز التواصل الفني ويزيد من قدرة مملكة البحرين على ترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع الموسيقي ما يعزز الحراك الثقافي المستدام.
وتقدم هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال هذا الموسم الذي يستمر حتى 24 أكتوبر الجاري للجمهور باقة متنوعة من الأمسيات التي تجمع بين الأصوات البحرينية والعربية والعالمية في مواقع ثقافية متنوعة حول المملكة.
وتتنوع احتفالات المهرجان هذا العام حيث يستضيف المسرح في الرابع من أكتوبر الحفل المميز لأوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم في حفل (خليج الأغاني) بينما في 12 من الشهر الجاري سوف يحيي الفنان البحريني محمد عبد الرحيم حفلا بعنوان (يا نجمة سهيل) مع فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان وستكون هذه الليلة مكرسة للاحتفاء بالموسيقى البحرينية الأصلية في أبهى صورها.
وتستضيف الصالة الثقافية مجموعة متنوعة من الأمسيات الموسيقية تتعاون في تقديمها سفارات كل من فرنسا وإيطاليا والصين وكوريا الجنوبية وألمانيا وهي تعد عامة ومفتوحة للجمهور.
ويتضمن المهرجان أمسيتين لكل من فرقة قلالي للفنون الشعبية وفرقة دار بن حربان في المحرق.
ويقدم مهرجان البحرين الدولي للموسيقى برنامج المسؤولية المجتمعية الذي يشتمل على مجموعة من المبادرات التي تستهدف طلبة المدارس من جميع الأعمار ويسعى البرنامج إلى تقديم الفرص للمواهب الناشئة للتعلم والتطور بمجال الفن والموسيقى.
ومن خلال هذا المهرجان تؤكد هيئة البحرين للثقافة والآثار التزامها بتعزيز التكافل المجتمعي ودعم التنمية الثقافية المستدامة في مملكة البحرين علما أن هذه المبادرة تقام بالتعاون مع السفارة الألمانية وأوركسترا البحرين الفيلهارمونية. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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