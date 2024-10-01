مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ينطلق في نسخته ال33

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 1 - 10 (كونا) -- انطلق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته ال33 مساء اليوم الثلاثاء على خشبة مسرح البحرين الوطني بحضور العديد من المسؤولين والشخصيات الثقافية.
وقدمت الفنانة
المصرية فاطمة سعيد أداء مميزا جمع بين المقاطع الأوبرالية العالمية والموسيقى العربية التقليدية كما أضفت أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي أجواء ساحرة على أولى أمسيات المهرجان.
وبهذه المناسبة اكد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد الحرص على تقديم عروض موسيقية متنوعة بحرينية وعربية وعالمية خلال هذه النسخة من المهرجان لإرساء جسور التواصل الثقافي التي تجمع بين شعب البحرين والشعوب من حول العالم.
واوضح بن أحمد في تصريح صحفي ان هذا التفاعل يسهم في تعزيز التواصل الفني ويزيد من قدرة مملكة البحرين على ترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع الموسيقي ما يعزز الحراك الثقافي المستدام.
وتقدم هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال هذا الموسم الذي يستمر حتى 24 أكتوبر الجاري للجمهور باقة متنوعة من الأمسيات التي تجمع بين الأصوات البحرينية والعربية والعالمية في مواقع ثقافية متنوعة حول المملكة.
وتتنوع احتفالات المهرجان هذا العام حيث يستضيف المسرح في الرابع من أكتوبر الحفل المميز لأوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم في حفل (خليج الأغاني) بينما في 12 من الشهر الجاري سوف يحيي الفنان البحريني محمد عبد الرحيم حفلا بعنوان (يا نجمة سهيل) مع فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان وستكون هذه الليلة مكرسة للاحتفاء بالموسيقى البحرينية الأصلية في أبهى صورها.
وتستضيف الصالة الثقافية مجموعة متنوعة من الأمسيات الموسيقية تتعاون في تقديمها سفارات كل من فرنسا وإيطاليا والصين وكوريا الجنوبية وألمانيا وهي تعد عامة ومفتوحة للجمهور.
ويتضمن المهرجان أمسيتين لكل من فرقة قلالي للفنون الشعبية وفرقة دار بن حربان في المحرق.
ويقدم مهرجان البحرين الدولي للموسيقى برنامج المسؤولية المجتمعية الذي يشتمل على مجموعة من المبادرات التي تستهدف طلبة المدارس من جميع الأعمار ويسعى البرنامج إلى تقديم الفرص للمواهب الناشئة للتعلم والتطور بمجال الفن والموسيقى.
ومن خلال هذا المهرجان تؤكد هيئة البحرين للثقافة والآثار التزامها بتعزيز التكافل المجتمعي ودعم التنمية الثقافية المستدامة في مملكة البحرين علما أن هذه المبادرة تقام بالتعاون مع السفارة الألمانية وأوركسترا البحرين الفيلهارمونية. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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