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وزير الدفاع البريطاني: القوات البريطانية شاركت في عملية تحد من التصعيد في الشرق الاوسط

10/1/2024 11:52:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 10 (كونا) -– أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ان القوات البريطانية شاركت مساء اليوم الثلاثاء في عملية عسكرية "تساعد في الحد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط" وذلك بعد ان شنت إيران هجوما بالصواريخ على الاحتلال الاسرائيلي.
ودان هيلي في بيان الهجوم الإيراني لكنه لم يعط أية تفاصيل عن دور القوات البريطانية في العملية.
وتقدم بالشكر الى الافراد العسكريين البريطانيين على "شجاعتهم ومهنيتهم".
وأطلقت إيران مساء اليوم الثلاثاء نحو 180 صاروخا تجاه الاحتلال الاسرائيلي تم اعتراض معظمها.
وأسقطت مقاتلات بريطانية عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران نحو الاحتلال الاسرائيلي خلال عمل عسكري مشابه في أبريل الماضي. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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