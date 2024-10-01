وزير الدفاع البريطاني: القوات البريطانية شاركت في عملية تحد من التصعيد في الشرق الاوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 1 - 10 (كونا) -– أعلن وزير
الدفاع البريطاني جون هيلي ان القوات البريطانية شاركت مساء اليوم الثلاثاء في عملية عسكرية "تساعد في الحد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط" وذلك بعد ان شنت إيران هجوما بالصواريخ على الاحتلال الاسرائيلي.
ودان هيلي في بيان الهجوم الإيراني لكنه لم يعط أية تفاصيل عن دور القوات البريطانية في العملية.
وتقدم بالشكر الى الافراد العسكريين البريطانيين على "شجاعتهم ومهنيتهم".
وأطلقت إيران مساء اليوم الثلاثاء نحو 180 صاروخا تجاه الاحتلال الاسرائيلي تم اعتراض معظمها.
وأسقطت مقاتلات بريطانية عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران نحو الاحتلال الاسرائيلي خلال عمل عسكري مشابه في أبريل الماضي. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
MENAFN01102024000071011013ID1108737705
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.