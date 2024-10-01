موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تقول إنها تعاملت مع الطائرات التابعة لدولة الكويت كافة وتحويل مساراتها لتكون في مأمن عن الأحداث التي تشهدها المنطقة وحالة عدم الاستقرار فوق الأجواء المضطربة سياسيا وذلك وفق الاجراءات التي تحفظ سلامة الرحلات وأمنها.

الكويت - الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية تكشف عن أن عدد المواطنين والمواطنات الذين أجروا البصمة البيومترية في المراكز التابعة للادارة العامة للأدلة الجنائية يوم أمس 30 سبتمبر (آخر يوم من المهلة المحددة للمواطنين) بلغ 10326 مواطنا ومواطنة.

طهران – الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق العشرات من الصواريخ الباليستية ضد أهداف أمنية داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة وأن صافرات الانذار دوت في مناطق عدة.

رام الله - ثمانية إسرائيليين قتلوا في عملية نفذها مسلحان فلسطينيان في مدينة (يافا) داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

بروكسل - الهولندي مارك روته يتولى رسميا منصب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) ويعلن عن أولويات ثلاث للحلف أهمها المحفاظة على قوة (ناتو) وضمان بقاء دفاعاته فعالة ضد جميع التهديدات.

واشنطن - أكثر من 50 ألف عامل بالموانئ الدولية الأمريكية (أي ال ايه) في الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج يبدأون إضرابا عن العمل ما تسبب بخسارة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.