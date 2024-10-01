موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تقول إنها تعاملت مع الطائرات التابعة لدولة الكويت كافة وتحويل مساراتها لتكون في مأمن عن الأحداث التي تشهدها المنطقة وحالة عدم الاستقرار فوق الأجواء المضطربة سياسيا وذلك وفق الاجراءات التي تحفظ سلامة الرحلات وأمنها.
الكويت - الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية تكشف عن أن عدد المواطنين والمواطنات الذين أجروا البصمة البيومترية في المراكز التابعة للادارة العامة للأدلة الجنائية يوم أمس 30 سبتمبر (آخر يوم من المهلة المحددة للمواطنين) بلغ 10326 مواطنا ومواطنة.
طهران – الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق العشرات من الصواريخ الباليستية ضد أهداف أمنية داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي.
رام الله - جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة وأن صافرات الانذار دوت في مناطق عدة.
رام الله - ثمانية إسرائيليين قتلوا في عملية نفذها مسلحان فلسطينيان في مدينة (يافا) داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
بروكسل - الهولندي مارك روته يتولى رسميا منصب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) ويعلن عن أولويات ثلاث للحلف أهمها المحفاظة على قوة (ناتو) وضمان بقاء دفاعاته فعالة ضد جميع التهديدات.
واشنطن - أكثر من 50 ألف عامل بالموانئ الدولية الأمريكية (أي ال ايه) في الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج يبدأون إضرابا عن العمل ما تسبب بخسارة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
MENAFN01102024000071011013ID1108737704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.