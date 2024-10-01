استقالة محمد بن دعيج.. وبشار المطوع رئيسا جديدا لـ((استيراد بنك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬استيراد‭ ‬بنك‭ ‬أمس‭ ‬استقالة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كرئيس‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024م‭ ‬وذلك‭ ‬لأسباب‭ ‬شخصية‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بانتخاب‭ ‬السيد‭ ‬بشار‭ ‬محمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬المطوع‭ ‬رئيساً‭ ‬للمجلس‭ ‬لقيادة‭ ‬البنك‭ ‬للفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬مهامه‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬أعلاه‭.‬

تمكّن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بقيادة‭ ‬استيراد‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬للبنك‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الاستحواذ‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬أنشطة‭ ‬وأعمال‭ ‬البنك‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬ثقة‭ ‬المساهمين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬قوي‭ ‬ومحترف‭ ‬يدعم‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬التنموية‭ ‬للفترة‭ ‬القادمة‭ ‬والمهمة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬البنك‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬ولما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬للقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تقدم‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬والادارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وكافة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تفانيهم‭ ‬وما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬لرقي‭ ‬البنك‭ ‬والنهوض‭ ‬به‭ ‬لآفاق‭ ‬جديدة‭ ‬تحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬المساهمين‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬انجازات‭ ‬كان‭ ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬اولاً‭ ‬ثم‭ ‬ما‭ ‬يتلقاه‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مستمر‭ ‬للقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وللبنك‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬متمنياً‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬للبنك‭ ‬ومساهميه‭ ‬ومستثمريه‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبيه،‭ ‬مبدياً‭ ‬ثقته‭ ‬بالإدارة‭ ‬لمواصلة‭ ‬مشوار‭ ‬التطور‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والمكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬السنوات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬تقدم‭ ‬بشار‭ ‬المطوع‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬للشيخ‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬وما‭ ‬لعبه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬ومحوري‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬البنك‭ ‬لما‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬وتقدم،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬الشخصية‭ ‬والمهنية‭.‬

يجلب‭ ‬بشار‭ ‬المطوع‭ ‬بفضل‭ ‬خبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والعقارات‭ ‬والتمويل‭ ‬المؤسسي‭ ‬ثروة‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬لقيادة‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتحول‭. ‬يشغل‭ ‬السيد‭ ‬المطوع‭ ‬منصب‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬نون‭ ‬للاستثمار‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬ويشغل‭ ‬مناصب‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬ادارات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شركة‭ ‬وتد‭ ‬القابضة‭ ‬وشركة‭ ‬سند‭ ‬للاستثمار‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬تعيينه،‭ ‬قال‭ ‬بشار‭ ‬المطوع‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬بتولي‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬استيراد‭ ‬بنك‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وإدارة‭ ‬البنك‭ ‬لمواصلة‭ ‬التنفيذ‭ ‬الناجح‭ ‬لاستراتيجيته‭ ‬الجديدة‭. ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬شاملة،‭ ‬أصبح‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراته‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬الخاصة‭ ‬والعقارات‭ ‬والائتمان‭ ‬الخاص‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬أداءً‭ ‬جيدًا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التزامه‭ ‬بتقديم‭ ‬عوائد‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمارات‭ ‬مبتكرة‭ ‬واستراتيجية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالإنابة‭ ‬لاستيراد‭ ‬بنك‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بالسيد‭ ‬بشار‭ ‬المطوع‭ ‬رئيسًا‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬حيث‭ ‬سيقود‭ ‬البنك‭ ‬بفضل‭ ‬سجله‭ ‬الحافل‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الناجحة‭ ‬عبر‭ ‬قطاعات‭ ‬متعددة‭ ‬ما‭ ‬سيعزز‭ ‬محفظتنا‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬القيمة‭ ‬لمساهمينا‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السابق‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬امتناننا‭ ‬للشيخ‭ ‬محمد‭ ‬دعيج‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لقيادته‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للبنك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حرجة‭ ‬تضمنت‭ ‬إعادة‭ ‬الهيكلة‭ ‬والتحول‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬رؤيته‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬الأساس‭ ‬للنمو‭ ‬المستمر‭ ‬والمستدام‭ ‬للبنك‮»‬‭.‬