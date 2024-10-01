استقالة محمد بن دعيج.. وبشار المطوع رئيسا جديدا لـ((استيراد بنك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن استيراد بنك أمس استقالة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس الإدارة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة البنك ابتداء من 1 أكتوبر 2024م وذلك لأسباب شخصية. هذا وقد قام مجلس الإدارة بانتخاب السيد بشار محمد ابراهيم المطوع رئيساً للمجلس لقيادة البنك للفترة المتبقية من الدورة الحالية. ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الجديد مهامه ابتداءً من التاريخ أعلاه.
تمكّن الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة بقيادة استيراد بنك في الفترة الانتقالية للبنك ما بعد الاستحواذ عليه من قبل شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب حيث شارك في تطور أنشطة وأعمال البنك والعمل على إعادة ثقة المساهمين والمستثمرين وساهم في بناء فريق عمل قوي ومحترف يدعم استراتيجية البنك التنموية للفترة القادمة والمهمة من مراحل تطور ونمو البنك لتحقيق طموحات جميع الأطراف ذات العلاقة ولما فيه من مصلحة للقطاع المصرفي في مملكة البحرين.
تقدم الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة بجزيل الشكر لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك على تفانيهم وما يبذلونه من جهد لرقي البنك والنهوض به لآفاق جديدة تحقق تطلعات المساهمين والمستثمرين، مضيفاً أن ما تحقق من انجازات كان بفضل الله عز وجل اولاً ثم ما يتلقاه القطاع المصرفي في البحرين من اهتمام ورعاية من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وما يقدمونه من دعم مستمر للقطاع المصرفي بشكل عام وللبنك بشكل خاص، متمنياً النجاح والتوفيق للبنك ومساهميه ومستثمريه وكافة منتسبيه، مبدياً ثقته بالإدارة لمواصلة مشوار التطور وتحقيق النجاح والمكانة الرفيعة للبنك في قادم السنوات.
وفي هذا السياق، تقدم بشار المطوع بجزيل الشكر والتقدير والعرفان للشيخ محمد آل خليفة لما قدمه من جهود مخلصة وما لعبه من دور حيوي ومحوري ساهم في وصول البنك لما عليه من نجاح وتقدم، متمنياً له التوفيق في حياته الشخصية والمهنية.
يجلب بشار المطوع بفضل خبرته الواسعة في قطاعات الاستثمار والعقارات والتمويل المؤسسي ثروة من المعرفة لقيادة البنك في هذه المرحلة الجديدة من النمو والتحول. يشغل السيد المطوع منصب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة نون للاستثمار منذ عام 2005 ويشغل مناصب إضافية في مجالس ادارات العديد من الشركات الرائدة، بما في ذلك شركة وتد القابضة وشركة سند للاستثمار.
وتعليقاً على تعيينه، قال بشار المطوع: «أنا فخور بتولي منصب رئيس مجلس إدارة استيراد بنك وأتطلع إلى العمل عن كثب مع مجلس الإدارة وإدارة البنك لمواصلة التنفيذ الناجح لاستراتيجيته الجديدة. بعد عملية إعادة هيكلة شاملة، أصبح البنك في وضع جيد للاستفادة من خبراته والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص في أسواق الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان الخاص التي تحقق أداءً جيدًا في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما يعزز التزامه بتقديم عوائد قوية من خلال استثمارات مبتكرة واستراتيجية».
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بالإنابة لاستيراد بنك السيد أحمد عبدالرحمن: «يسعدنا أن نرحب بالسيد بشار المطوع رئيسًا لمجلس الإدارة حيث سيقود البنك بفضل سجله الحافل في ادارة المشاريع الناجحة عبر قطاعات متعددة ما سيعزز محفظتنا الاستثمارية ويسهم في مواصلة تقديم القيمة لمساهمينا.
كما أعرب أحمد عبدالرحمن عن امتنانه لرئيس مجلس الإدارة السابق قائلاً: «نود أن نتقدم بخالص امتناننا للشيخ محمد دعيج خليفة آل خليفة لقيادته الاستثنائية للبنك خلال فترة حرجة تضمنت إعادة الهيكلة والتحول حيث وضعت رؤيته وتوجيهاته الأساس للنمو المستمر والمستدام للبنك».
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