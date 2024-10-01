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مركز البحرين العالمي للمعارض يستعد لاستضافة فعاليات عالمية

10/1/2024 11:51:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستعد‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬لاحتضان‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتميزة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬مطلع‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬سيستضيف‭ ‬المركز‭ ‬عدة‭ ‬معارض‭ ‬عالمية‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬متخصصة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬موقع‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬الأعمال‭ ‬وقطاع‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭.(‬ MICE ‭) ‬


الفعاليات‭ ‬القادمة

‭ ‬خلال‭ ‬2024

اعتباراً‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬سيستضيف‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬تستقطب‭ ‬مختلف‭ ‬الزوار‭ ‬والمشاركين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬تبدأ‭ ‬فعاليات‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ Fintech ‭ ‬ Forward ‭ ‬2024‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬والتوجهات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬يليه‭ ‬حفل‭ ‬عالمي‭ ‬لفرقة‭ ‬‮«‬كوكوون‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬جولتهم‭ ‬العالمية‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬تأسيسها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬ Routes ‭ ‬ World ‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬بتعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬والشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬إنفورما‭ ‬ماركتس‮»‬،‭ ‬ليكون‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي‭.‬

كما‭ ‬سيستضيف‭ ‬المركز‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬السادس‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬ MAINTCON ‭ ‬2024‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬عالمي‭ ‬لمهنيي‭ ‬ومحترفي‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول،‭ ‬والنسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‭ ‬ UNTWO ‭ ‬ Gastronomy ‭ ‬ Forum ‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وهو‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سياحة‭ ‬الأطعمة‭. ‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬عودة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاث‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬إنفورما‭ ‬ماركتس‮»‬‭ ‬والمتمثلة‭ ‬بمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬العقاري،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬جميعها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬المركز‭.‬


الفعاليات‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬2025

مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬سيستضيف‭ ‬المركز‭ ‬سلسلة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭. ‬ففي‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬ستنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومعرض‭ ‬الخريف‭ ‬ ‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬وأشهر‭ ‬معرض‭ ‬للمنتجات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬سيستمر‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬بفعاليات‭ ‬بارزة‭ ‬أخرى‭ ‬كالنسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الخليجي‭ ‬للقانون‭ ‬والتحكيم،‭ ‬ومعرض‭ ‬حلول‭ ‬ومستلزمات‭ ‬التعليم،‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الكبرى‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وفي‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬سيعود‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحدائق‭ ‬الذي‭ ‬يهتم‭ ‬برسم‭ ‬ملامح‭ ‬مستقبل‭ ‬الزراعة‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬المركز،‭ ‬يليه‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للمياه‭ ‬والطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬الذي‭ ‬سيجمع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والخبراء‭ ‬وصانعي‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬لمناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬البيئية‭ ‬الهامة،‭ ‬واستعراض‭ ‬الحلول‭ ‬الفعالة‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬تحديات‭ ‬استدامة‭ ‬المياه‭ ‬وموارد‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاهتمام‭ ‬العالمي‭ ‬المتزايد‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬استضافة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمناسبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركات‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬حفلات‭ ‬التخرج‭ ‬للمدارس‭ ‬وللجامعات‭.‬

منصة‭ ‬عالمية‭ ‬للابتكار

‭ ‬والتعاون‭ ‬البناء

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬الفعاليات‭ ‬المرتقبة،‭ ‬صرحت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬إعلان‭ ‬أجندة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المزمع‭ ‬استضافتها‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬بفضل‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية‭ ‬والتزامه‭ ‬بالتميز،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬حجز‭ ‬زاوية‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬سياحة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭: ‬‮«‬تتنوع‭ ‬الفعاليات‭ ‬بين‭ ‬معارض‭ ‬متخصصة‭ ‬وفعاليات‭ ‬دولية‭ ‬تُعقد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬والمركز‭ ‬كوجهة‭ ‬عالمية‭ ‬مفضّلة‭ ‬للابتكار‭ ‬والأعمال،‭ ‬ويدعم‭ ‬جهودنا‭ ‬المتواصلة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬العالمية‭ ‬وإبراز‭ ‬المزايا‭ ‬التنافسية‭ ‬والنوعية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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