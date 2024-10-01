مركز البحرين العالمي للمعارض يستعد لاستضافة فعاليات عالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستعد مركز البحرين العالمي للمعارض لاحتضان مجموعة متنوعة من الفعاليات المتميزة خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى مطلع 2025، حيث سيستضيف المركز عدة معارض عالمية ومؤتمرات متخصصة بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي رائد في سياحة الأعمال وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.( MICE )
الفعاليات القادمة
خلال 2024
اعتباراً من أكتوبر وحتى نهاية عام 2024، سيستضيف مركز البحرين العالمي للمعارض فعاليات متنوعة تستقطب مختلف الزوار والمشاركين من جميع أنحاء العالم. تبدأ فعاليات شهر أكتوبر مع منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية Fintech Forward 2024 بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، والذي يركز على أحدث الابتكارات والتوجهات في قطاع التكنولوجيا المالية. يليه حفل عالمي لفرقة «كوكوون» ضمن جولتهم العالمية بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، ومن ثم معرض ومؤتمر النقل الجوي العالمي Routes World 2024 الذي سيقام بتعاون استراتيجي بين شركة مطار البحرين وشركة طيران الخليج والشركة المنظمة «إنفورما ماركتس»، ليكون الحدث العالمي الأكبر في مجال الطيران والنقل الجوي.
كما سيستضيف المركز خلال شهر نوفمبر مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السادس للصيانة والاعتمادية MAINTCON 2024 وهو أكبر تجمع عالمي لمهنيي ومحترفي الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول، والنسخة التاسعة من المنتدى العالمي لسياحة الأطعمة UNTWO Gastronomy Forum التابع لمنظمة السياحة العالمية، وهو الحدث العالمي الأكبر في مجال سياحة الأطعمة. كما سيشهد شهر نوفمبر عودة الفعاليات الرئيسية الثلاث لشركة «إنفورما ماركتس» والمتمثلة بمعرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية ومعرض سيتي سكيب البحرين العقاري، والتي ستقام جميعها في وقت واحد للمرة الثالثة في المركز.
الفعاليات المرتقبة في 2025
مع بداية العام الجديد، سيستضيف المركز سلسلة متنوعة من الفعاليات المتخصصة في عدة قطاعات. ففي يناير 2025، ستنطلق فعاليات مؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي، ومعرض الخريف – الذي يُعتبر أكبر وأشهر معرض للمنتجات الاستهلاكية في مملكة البحرين. سيستمر شهر يناير بفعاليات بارزة أخرى كالنسخة الثالثة من الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم، ومعرض حلول ومستلزمات التعليم، الذي يجمع بين المؤسسات التعليمية الكبرى والمتخصصين في هذا المجال.
وفي فبراير المقبل، سيعود معرض البحرين الدولي للحدائق الذي يهتم برسم ملامح مستقبل الزراعة المستدامة في المملكة إلى المركز، يليه النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ، الذي سيجمع كبار المسؤولين والخبراء وصانعي القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة العديد من الموضوعات البيئية الهامة، واستعراض الحلول الفعالة للتكيف مع تحديات استدامة المياه وموارد الطاقة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالحد من تأثير تغير المناخ. بالإضافة الى استضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الخاصة بالشركات وعدد من حفلات التخرج للمدارس وللجامعات.
منصة عالمية للابتكار
والتعاون البناء
وفي تعليقها على الفعاليات المرتقبة، صرحت سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض بالقول: «يسرّنا إعلان أجندة جديدة من الفعاليات المزمع استضافتها خلال الأشهر القادمة في المركز، الذي تمكن بفضل بنيته التحتية الحائزة على عدة جوائز عالمية والتزامه بالتميز، من أن يصبح حجز زاوية رئيسي في استراتيجية سياحة الأعمال على مستوى المملكة». وأضافت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض: «تتنوع الفعاليات بين معارض متخصصة وفعاليات دولية تُعقد لأول مرة في مملكة البحرين، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة والمركز كوجهة عالمية مفضّلة للابتكار والأعمال، ويدعم جهودنا المتواصلة لاستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية وإبراز المزايا التنافسية والنوعية لمملكة البحرين».
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