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الدفاع المدني ينظم إنترسك السعودية

10/1/2024 11:50:41 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم في العاصمة الرياض، فعاليات معرض إنتر-سك السعودية في نسخته السادسة على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم من المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويشارك في المعرض أكثر من 300 شركة من 32 دولة حول العالم، ويضم مؤتمرا وورش عمل ومجالًا تكنولوجيًا يركز على تأثير الابتكار في صناعة الأمن والحماية.

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