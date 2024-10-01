41 حافلة تخدم مشروع النقل العام بالأحساء

(MENAFN
- Al Watan)
رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر في مقر المحافظة، اليوم، توقيع عقد مشروع النقل العام للحافلات في المحافظة بين أمانة الأحساء والشركة السعودية للنقل الجماعي ((سابتكو))، بحضور معالي نائب وزير
النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعددٍ من المسؤولين.
ووقع الاتفاقية كل من أمين أمانة الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المهندس خالد الحقيل.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور الرميح، إلى أن هذا المشروع يأتي بهدف تسهيل تنقل المستفيدين داخل الأحساء، وتوفير خيارات تنقل متعددة لسكان المنطقة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة والأمان ومستوى جودة الحياة في المحافظة، وهو ما سيسهم في تقليل الازدحام المروري في الطرقات، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز ثقافة النقل العام، وزيادة حصة هذه الخدمات في المملكة.
يذكر أن مشروع النقل سيُغطي 7 مسارات، تمتد على مسافة 222 كيلومترًا، مع 132 نقطة توقف موزعة على طول المسارات، من خلال خدمة المستفيدين عبر 41 حافلة بقيادة 123 سائقًا سعوديًا، وبمدة تشغيل تصل إلى 18 ساعة يومياً.
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