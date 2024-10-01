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41 حافلة تخدم مشروع النقل العام بالأحساء

10/1/2024 11:50:41 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر في مقر المحافظة، اليوم، توقيع عقد مشروع النقل العام للحافلات في المحافظة بين أمانة الأحساء والشركة السعودية للنقل الجماعي ((سابتكو))، بحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعددٍ من المسؤولين.
ووقع الاتفاقية كل من أمين أمانة الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المهندس خالد الحقيل.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور الرميح، إلى أن هذا المشروع يأتي بهدف تسهيل تنقل المستفيدين داخل الأحساء، وتوفير خيارات تنقل متعددة لسكان المنطقة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة والأمان ومستوى جودة الحياة في المحافظة، وهو ما سيسهم في تقليل الازدحام المروري في الطرقات، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز ثقافة النقل العام، وزيادة حصة هذه الخدمات في المملكة.
يذكر أن مشروع النقل سيُغطي 7 مسارات، تمتد على مسافة 222 كيلومترًا، مع 132 نقطة توقف موزعة على طول المسارات، من خلال خدمة المستفيدين عبر 41 حافلة بقيادة 123 سائقًا سعوديًا، وبمدة تشغيل تصل إلى 18 ساعة يومياً.

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