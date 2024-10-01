500 ألف عقود العمالة المؤمنة

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن خدمة التأمين على عقود العمالة المساندة قد حققت نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد العمالة المؤمن على عقودها أكثر من 500 ألف عقد منذ إطلاق الخدمة، كما أسهمت هذه الجهود في انخفاض متوسط تكلفة الاستقدام المباشر بأكثر من 60 %، وانخفاض مدة الاستقدام بشكل ملحوظ من 95 يومًا إلى 54 يومًا من أكثر من 30 دولة مرسلة للعمالة المنزلية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة خدمات تأجير العمالة بنسبة أكثر من 30 %.
وفي النصف الأول من عام 2024، قامت الوزارة بتعزيز ((مساند)) بمجموعة من الخدمات والتحسينات الرئيسة لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المستخدمين، حيث بدأت هذه التحسينات بإضافة قنوات جديدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر منصة ((مساند))، باستخدام عدة قنوات جديدة مثل ((الإنماء باي)) و((محفظة إنجاز)) و((موبايلي باي))، بجانب الخيارات المعتمدة السابقة مثل ((إس تي سي باي)) و((يور باي))، وتم إطلاق ((التأمين على عقود العمالة المنزلية)) للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، واستفاد من هذا التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 358.980 مستفيدًا، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات السابقة، مما يسهم في حماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
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