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500 ألف عقود العمالة المؤمنة

10/1/2024 11:50:41 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن خدمة التأمين على عقود العمالة المساندة قد حققت نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد العمالة المؤمن على عقودها أكثر من 500 ألف عقد منذ إطلاق الخدمة، كما أسهمت هذه الجهود في انخفاض متوسط تكلفة الاستقدام المباشر بأكثر من 60 %، وانخفاض مدة الاستقدام بشكل ملحوظ من 95 يومًا إلى 54 يومًا من أكثر من 30 دولة مرسلة للعمالة المنزلية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة خدمات تأجير العمالة بنسبة أكثر من 30 %.
وفي النصف الأول من عام 2024، قامت الوزارة بتعزيز ((مساند)) بمجموعة من الخدمات والتحسينات الرئيسة لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المستخدمين، حيث بدأت هذه التحسينات بإضافة قنوات جديدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر منصة ((مساند))، باستخدام عدة قنوات جديدة مثل ((الإنماء باي)) و((محفظة إنجاز)) و((موبايلي باي))، بجانب الخيارات المعتمدة السابقة مثل ((إس تي سي باي)) و((يور باي))، وتم إطلاق ((التأمين على عقود العمالة المنزلية)) للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، واستفاد من هذا التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 358.980 مستفيدًا، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات السابقة، مما يسهم في حماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

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