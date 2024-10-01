إعلان صادر عن شركة الأهلي للوســاطة المالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعلـــن شركـــة الأهلي للوســـاطة الماليـــة لأصحـــاب الحســـابات الكـــرام المبينـــة أســـماؤهم أدنـــاه أو الورثة الشرعـــيين لهم أو من ينـــوب عنهم، بضرورة مراجعة شركة الأهلي للوســـاطة المالية خلال ســـاعات الدوام الرســـمي وفي مدة أقصاها ثلاثة أشـــهر من تاريخ الإعلان، وذلك لاستلام أرصـــدة حســـاباتهم (الذمـــم الدائنـــة) التي يلحقها التقادم.
وبخلاف ذلك، فإن الشركة تشعركم بأن الأرصدة ستؤول ملكيتها قانونيـــا للخزينة العامة (خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية) استنادا لأحكام قانون تملـــك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته.
رجاءً من أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونـــاً ولدى مراجعتهم للشركة اصطحاب الوثائـــق الثبوتية اللازمة بما فيها شهادة الوفاة وشـــهادة حصر الإرث مصدقة حسب الأصول لورثة صاحب الحساب المتوفي وحســـب واقع الحال.
عنوان الشركة وأرقام التواصل: الصويفية – شارع علي نصوح الطاهر - مبنى البنك الأهلي الأردني
هاتف: 065624361 – 0796508777
أسماء أصحاب الحسابات وأرصدة حساباتهم:
-سمير ابراهيم عيسى زبانه - 1,222.175
-بندر بن مبروك بن سفر الردادي - 603.005
-يوسف عبد الله القبلان الشواربه - 238.98
-وليد سليمان احمد السيوف - 214.4
-انتصار بطرس عيد حداد - 178.19
-عبد الرحيم عبد المجيد الطهراوي - 168.91
-لينا ابراهيم محمد الدسوقي - 156.255
-امنه محمد عبد الرحيم ابو لبه - 134.4
-علاء اسماعيل محمد مشعل - 109.46
-خالد محمود عايش مصطفى - 96.125
-احمد اغاتاى نور الدين الداغستاني - 73.65
-فادى جميل مخائيل الساحورى - 53.17
-احمد عبدالله احمد الخليل - 46.505
-محمود علي محمود الديرى - 43.12
-فواز كفوري نمر صويص - 40.03
-محمد سالم سلامه ابو قاضوم - 33.511
-نهى عرفه كامل محجوب - 31.43
-ايمن يوسف حمدان الخلايله - 28.765
-زيد شكري بطرس السلايطه - 22.85
-محمد عبد الجليل زايد الكساسبه - 20.16
للاطلاع على النسخة الإلكترونية من هذا الإعلان واستخدام خاصية البحث عن الأسماء، يمكنكم زيارة الرابط التالي:ahli/ahli-brokerage/over15years
MENAFN01102024000072011014ID1108737656
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