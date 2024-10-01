إعلان صادر عن شركة الأهلي للوســاطة المالية

وبخلاف ذلك، فإن الشركة تشعركم بأن الأرصدة ستؤول ملكيتها قانونيـــا للخزينة العامة (خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية) استنادا لأحكام قانون تملـــك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته.



رجاءً من أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونـــاً ولدى مراجعتهم للشركة اصطحاب الوثائـــق الثبوتية اللازمة بما فيها شهادة الوفاة وشـــهادة حصر الإرث مصدقة حسب الأصول لورثة صاحب الحساب المتوفي وحســـب واقع الحال.



عنوان الشركة وأرقام التواصل: الصويفية – شارع علي نصوح الطاهر - مبنى البنك الأهلي الأردني هاتف: 065624361 – 0796508777



أسماء أصحاب الحسابات وأرصدة حساباتهم:

-سمير ابراهيم عيسى زبانه - 1,222.175

-بندر بن مبروك بن سفر الردادي - 603.005

-يوسف عبد الله القبلان الشواربه - 238.98

-وليد سليمان احمد السيوف - 214.4

-انتصار بطرس عيد حداد - 178.19

-عبد الرحيم عبد المجيد الطهراوي - 168.91

-لينا ابراهيم محمد الدسوقي - 156.255

-امنه محمد عبد الرحيم ابو لبه - 134.4

-علاء اسماعيل محمد مشعل - 109.46

-خالد محمود عايش مصطفى - 96.125

-احمد اغاتاى نور الدين الداغستاني - 73.65

-فادى جميل مخائيل الساحورى - 53.17

-احمد عبدالله احمد الخليل - 46.505

-محمود علي محمود الديرى - 43.12

-فواز كفوري نمر صويص - 40.03

-محمد سالم سلامه ابو قاضوم - 33.511

-نهى عرفه كامل محجوب - 31.43

-ايمن يوسف حمدان الخلايله - 28.765

-زيد شكري بطرس السلايطه - 22.85

-محمد عبد الجليل زايد الكساسبه - 20.16



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