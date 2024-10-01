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واتساب.. خبراء يوجهون نصائح للمستخدمين لحماية حساباتهم

10/1/2024 11:49:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان – في الوقت الذي يحتل فيه تطبيق التراسل النصي العالمي "الواتساب" مرتبة متقدمة في الاستخدام، مع اعتماد كبير من قبل الناس عليه في التراسل والتواصل على مدار اليوم، تتزايد محاولات اختراق وسرقة حسابات المستخدمين على هذه المنصة الذي يستخدمها مليارا مستخدم حول العالم، ما يستدعي الكثير من الاحتياط في الاستخدام، بحسب خبراء.
وقال الخبراء إن تزايد حالات اختراق تطبيق الواتساب الذي يقدر عدد مستخدميه في الأردن بأكثر من 7.5 مليون مستخدم، يأتي لعدة أسباب أهمها شعبية التطبيق الكبيرة وقاعدة مستخدميه الواسعة والبيانات والمعلومات المتداولة من خلاله وهي الأمور التي تفتح شهية المخترقين في استهدافه باساليب متعددة.
وأكد الخبراء أن تطور أساليب الاختراق وخصوصا عبر أساليب الهندسة الاجتماعية التي تعتمد على محتوى يلعب على مشاعر وسلوكيات الناس زادت من وتيرة استهداف الواتساب، داعين المستخدمين الى عدم التجاوب مع أي رسائل أو روابط مشبوهة، وعدم تزويد أي جهة حتى لو كانت مقربة من المستخدم بأي بيانات شخصية أو أي رموز تتعلق بحساباتهم لانها قد تكون محاولة للاختراق، فضلا عن أهمية تفعيل أعدادات الحماية والاحتياط لتطبيق الواتساب حتى يتم تأمينه من أي محالات اختراق أو سرقة.
وحذرت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام سابقا من سرقة حساب الواتساب بهدف الاحتيال المالي والإلكتروني، عن طريق الاستجابة لرسائل تطلب أو تحتوي على معلومات رمز (كود) التحقق أو التسجيل الخاصة بالمستخدم.
وبينت وحدة الجرائم الإلكترونية ضرورة التنبه والحذر عند التعامل مع هذه الرسائل، والتزام الإرشادات للحيلولة دون الوقوع ضحية لهذا النوع من الاحتيال، حيث دعت المستخدم إذا وصل لهاتفه إشعار لطلب رمز تسجيل الواتساب دون أن يطلب هو ذلك، فهو مؤشر على محاولة الوصول إلى حسابه.
ودعت المستخدمين الى تحديث التطبيق بانتظام لاستمرار الحصول على أحدث الميزات الأمنية والإصلاحات التقنية.
وأكد المستشار والخبير في المجال التقني يزن صوالحة ان تزايد حالات اختراق وسرقة حسابات الواتساب في العالم والأردن تأتي مع تركيز من قبل المخترقين على مفهوم وأساليب القرصنة من خلال الهندسة الاجتماعية التي يعتمد فيها المقرصنون على محتوى أو روابط تلعب على مشاعر الناس وتقترب من سلوكياتهم مثل إرسال روابط أو رسائل تعلم المستخدم بربح جائزة أو طلب مساعدة من قريب أو غيرها من الأساليب.
وقال صوالحة إن استهداف الواتساب بشكل متزايد خلال الأونة الأخيرة يأتي أيضا بسبب شعبية التطبيق وقاعدة مستخدميه الكبيرة، وبسبب البيانات الشخصية والمحتوى الشخصي الذي يتداوله الناس بين بعضهم البعض عبر التطبيق والتي تفتح شهية المخترقين لمحاولات الاختراق.
وقدم نصائح لتجنب عواقب اختراق تطبيق الواتساب ولعل أهمها تفعيل المصادقة الثنائية، مبينا أن هذه الميزة تضيف طبقة أمان إضافية للحساب، حيث يحتاج المستخدم إلى إدخال رمز " البين" الخاص به بالإضافة إلى رمز التحقق المرسل إلى الهاتف.
وأكد على أهمية استخدام كلمة مرور قوية وصعبة التخمين لفتح هاتفك، فهذا يمنع أي شخص من الوصول إلى حسابك إذا استطاع الوصول إلى جهازك.
من جهته، قال المدرب والمستشار في مجال الإعلام الرقمي إبراهيم الهندي إن انتشار حالة اختراق الحسابات على تطبيق " الواتساب" محليا خلال الفترة الماضية " هي ليست بالجديدة ولا تقتصر فقط على مستخدمي التطبيق في الأردن"، مشيرا إلى أن هذه المشكلة قد تكررت في أوقات سابقة وما تزال متواصلة حاليا في العديد من الدول.
وارجع الهندي رواج وتكرار حالات اختراق الواتساب إلى قلة المعرفة حول التعامل مع رسائل الاصطياد التي يستخدمها "الهاكرز" في العادة.
وبين أن ما يحدث في الأونة الأخيرة في الأردن هو قيام جهات بإرسال رسائل مشبوهة بغرض الاصطياد باستخدام روابط، أو من خلال طلب كود التحقق، وفي حال غياب الثقافة حول التعامل مع هذه الرسائل يقع المستخدم ضحية الاختراق والوصول إلى كامل بياناته.
ويرى الهندي أن شعبية الواتساب وعدد مستخدميه الكبير والاعتماد المتواصل عليه خلال اليوم من قبل المستخدم تجعله خيارا مثاليا للهاركز حتى يتم اختراقه، حيث أن تطبيق واتساب هو تطبيق الدردشة الأكثر انتشارا واستخداما في الأردن، وفي الكثير من أسواق الاتصالات حول العالم.
من جانبه، قال الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي إن عامل الوعي والاحتياط من قبل المستخدم في استخدام الواتساب وغيره من تطبيقات التواصل والتراسل هو عامل حاسم لحمايته من أي محالات اختراق وقرصنة.
وأكد الصفدي أن المستخدم ولحماية نفسه من هجمات الهندسة الاجتماعية، عليه أن يكون كن حذرا من الاتصالات غير المرغوب فيها، وأن يتحقق من صحة الطلبات، ويكون على دراية بتكتيكات الهندسة الاجتماعية الشائعة.
ودعا المستخدم الى استخدام كلمات مرور قوية معقدة وفريدة لحساب الواتساب الخاص به وتجنب استخدام معلومات يمكن تخمينها بسهولة مثل أعياد الميلاد أو أسماء الحيوانات الأليفة أو نوع سيارته وغيرها.
وأشار إلى أهمية الحد من مشاركة المعلومات الشخصية وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المالية أو بيانات الموقع، مباشرة من خلال واتساب.

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