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غرف الصناعة تطالب بـمعاملة تركيا بالمثل بعد فرض رسوم على الألواح الشمسية

10/1/2024 11:49:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- طالب رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع تركيا التي بدأت بفرص رسوم حماية قدرها 25 دولارا لكل متر مربع على صادرات الألواح الشمسية الأردنية إلى السوق التركية.
وقال الجغبير إن "المعاملة بالمثل مع تركيا ليس مطلبا يتعلق بفرض الرسوم أخيرا فقط، إذ إن هنالك عوائق إدارية ومتطلبات تفرضها على منتجات أردنية تحد من دخولها إلى السوق التركية مثل السجاد والمنظفات".
وأكد الجغبير في تصريح لـ"الغد" أن حماية المنتجات الوطنية أولوية قصوى، داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حقوق المنتجين الأردنيين ودعم قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وقال "مثل هذه القرار من شأنه التأثير المباشر على تنافسية المنتجات الأردنية في هذا القطاع الحيوي داخل السوق التركية" مبينا ان قيمة الرسوم تعادل زيادة بنسبة 100 % من قيمة تصنيع الألواح الشمسية.
وأوضح الجغبير أن هذه الرسوم الإضافية ستشكل عائقا أمام الصناعات الأردنية المتخصصة في تصنيع الألواح الشمسية، إذ إن هذه الصناعة تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن فرض هذه الرسوم سيؤدي حتما إلى انخفاض كبير في حجم الصادرات الأردنية من الألواح الشمسية إلى تركيا، وهو ما سينعكس سلبا على المنشآت العاملة بالقطاع وقدرته على النمو وتوفير فرص العمل.
وكانت الحكومة التركية قررت أخيرا فرض رسوم بمقدار 25 دولارا لكل متر مستورد من عدة دول من بينها الأردن كرسوم حماية لصناعتها المحلية.
واستغرب الجغبير قيام الحكومة التركية بفرض رسوم على مستورداتها من الأردن من الألواح الشمسية في ظل أن الميزان التجاري يميل بفارق كبير لصالح تركيا إذ بلغت مستوردات المملكة من تركيا خلال العام الماضي حوالي 600 مليون دينار في حين أن الصادرات الوطنية لم تتجاوز 80 مليون دينار.
وتظهر أرقام التجارة الخارجية أن الأردن صدر إلى تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي منتجات بقيمة 37 مليون دينار في حين تم استيراد سلع منها لنفس الفترة بقيمة 320 مليون دينار.
وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن ستواصل العمل عن كثب مع الجهات المعنية للتغلب على هذا التحدي ودعم القطاع الصناعي الأردني في مواجهة مثل هذه التحديات التي قد تؤثر على أدائه الاقتصادي خصوصا مع قيام العديد من الدول بفرض معيقات إدارية ومتطلبات جديدة هدفها عرقلة دخل المنتجات الأردنية إلى أسواقها.
وأكد الجغبير القطاع الصناعي يلعب دورا حيويا في دعم الصادرات الأردنية وتنويع مصادر الدخل القومي، كما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي يمثل حوالي 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص 268 ألف فرصة عمل، مما يساعد في تقليل نسب البطالة ودعم الاستقرار الاجتماعي علاوة على ذلك، يعتبر القطاع مساهما رئيسيا في تطوير التكنولوجيا والابتكار، ويشجع على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يُسهم في زيادة التدفق النقدي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
وقال الجغبير "دعم وتطوير القطاع الصناعي يعد ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للأردن، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة قدرة الصناعات المحلية على تلبية الاحتياجات الداخلية والخارجية، وبالتالي تحقيق التوازن في الميزان التجاري".
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت وراهنت بشكل واضح على القطاع الصناعي لتضعه كأحد القطاعات الواعدة بإيلائه ثلث مستهدفات الرؤية، والتي جاءت من إيمان القيادة بالدور الكبير للقطاع في خلق فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف، ولا سيما توسيع نطاق قدرات الصناعة الوطنية سيسهم بخلق المزيد من فرص العمل، والحد من معدلات البطالة بين الشباب الأردني.

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