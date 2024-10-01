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إنجاز 64 % من مصفوفة إصلاح السياحة

10/1/2024 11:49:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- بلغت نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاح الاقتصادية الخاصة بمحور قطاع السياحة 64 % حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، وفق ما أظهرت منصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي التي تم إطلاق موقعها الإلكتروني أخيرا.
وركزت المصفوفة على حزمة إصلاحات في قطاع السياحة لجذب السياح الأجانب، وزيادة اهتمام السياح المحليين، واستعادة الوظائف ودفع إنشاء الشركات.
وتعتبر مصفوفة الإصلاح الاقتصادية المتعلقة بمحور قطاع السياحة من المحاور الجديدة التي أضيفت إلى مصفوفة الإصلاحات كجزء من مراجعة منتصف المدة في بداية العام 2021 علما بأن مدة إنجاز الإصلاحات التي تتعلق بقطاع السياحة تنتهي مع نهاية العام الحالي، ويعني ذلك أن 88 % من المدة الزمنية للمصفوفة قد انقضت.
وتشير المصفوفة إلى أن قطاع السياحة يتمتع بإمكانات قوية لزيادة مشاركة القوى العاملة من النساء وإدماج المجتمعات المحلية ويمكن دفع القدرة التنافسية للقطاع من خلال تعزيز مواقع رأس المال الطبيعي، وتحسين كفاءة الموارد، واعتماد أفضل الممارسات للتخفيف من تغير المناخ.
وجاءت في المصفوفة مجموعة إصلاحات منها تسهيل دخول السياح إلى الأردن التي تم إنجاز إطلاق العلامة التجارية "King of Time" -مملكة الزمن وتم عقد اتفاقيات مع طيران منخفض التكاليف.
كما تم إنجاز إجراء تحليل المنتج السياحي بما في ذلك تكاليف الرسوم لتحديد المجالات المحتملة لخفض الأسعار وكفاءتها، ومن الخطوات التي ما تزال قيد التنفيذ هي تطوير خطط لإدارة المواقع الدينية والسياحية وتطوير السائح الرقمي، ومن الإجراءات التي ما تزال قيد التنفيذ تطوير السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق أنظمة التأشيرات الإلكترونية.
كما أن إجراء مراجعة الجنسيات الخاضعة للقيود ووضع إطار تشريعي ينظم سياحة المغامرات، إصلاحات ما تزال قيد التنفيذ.
وجاء في المصفوفة أن هنالك محورا يتعلق بالقدرة التنافسية للقطاع السياحي، إذ أنجز منه اعتماد الإستراتيجية الوطنية للسياحة بالتشاور مع القطاع الخاص.
كما أنجز اعتماد خطة لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع السياحي وأنجز إجراء إنشاء وتشغيل وحدات وظيفية جديدة في وزارة السياحة والآثار.
وتم إنجاز إجراء تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي لإستراتيجية السياحة وتم إنجاز إجراء مسح القادمين والمغادرين.
وأنجزت المصفوفة إصلاح منظومة التراخيص واستبدالها بمنظومة تصنيف، كما أنجزت المصفوفة مراجعة وتحديث قانون السياحة والآثار لتمكين بيئة الأعمال وتقليل الحواجز أمام مشاركة القطاع الخاص.
وما تزال بعض الحزم الإجرائية في مصفوفة إصلاح القدرة التنافسية للقطاع السياحي قيد التنفيذ، وهي رقمنة جميع خدمات وزارة السياحة الآثار.
ومن الإجراءات التي لم تنجز في محور قدرة التنافسية لقطاع السياحي هو وضع خطط للحفاظ على المواقع السياحية وترميمها، وتدعيمها، وإجراء الإصلاحات اللازمة لها لإعادة تأهيل.
كما أن إجراء مراجعة واعتماد ثلاثة أنظمة قطاعية بما في ذلك نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 114 من الإجراءات التي لم يتم إنجازها، فيما تم إنجاز تسهيل الوصول إلى الأردن عن طريق تبسيط بروتوكولات كوفيد 19.
ويشار إلى أنه تم إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات الإقتصادية من قبل الحكومة، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في العام 2018.
وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تستخدم مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.

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