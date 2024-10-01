إنجاز 64 % من مصفوفة إصلاح السياحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- بلغت نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاح الاقتصادية الخاصة بمحور قطاع السياحة 64 % حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، وفق ما أظهرت منصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي التي تم إطلاق موقعها الإلكتروني أخيرا.
وركزت المصفوفة على حزمة إصلاحات في قطاع السياحة لجذب السياح الأجانب، وزيادة اهتمام السياح المحليين، واستعادة الوظائف ودفع إنشاء الشركات.
وتعتبر مصفوفة الإصلاح الاقتصادية المتعلقة بمحور قطاع السياحة من المحاور الجديدة التي أضيفت إلى مصفوفة الإصلاحات كجزء من مراجعة منتصف المدة في بداية العام 2021 علما بأن مدة إنجاز الإصلاحات التي تتعلق بقطاع السياحة تنتهي مع نهاية العام الحالي، ويعني ذلك أن 88 % من المدة الزمنية للمصفوفة قد انقضت.
وتشير المصفوفة إلى أن قطاع السياحة يتمتع بإمكانات قوية لزيادة مشاركة القوى العاملة من النساء وإدماج المجتمعات المحلية ويمكن دفع القدرة التنافسية للقطاع من خلال تعزيز مواقع رأس المال الطبيعي، وتحسين كفاءة الموارد، واعتماد أفضل الممارسات للتخفيف من تغير المناخ.
وجاءت في المصفوفة مجموعة إصلاحات منها تسهيل دخول السياح إلى الأردن التي تم إنجاز إطلاق العلامة التجارية "King of Time" -مملكة الزمن وتم عقد اتفاقيات مع طيران منخفض التكاليف.
كما تم إنجاز إجراء تحليل المنتج السياحي بما في ذلك تكاليف الرسوم لتحديد المجالات المحتملة لخفض الأسعار وكفاءتها، ومن الخطوات التي ما تزال قيد التنفيذ هي تطوير خطط لإدارة المواقع الدينية والسياحية وتطوير السائح الرقمي، ومن الإجراءات التي ما تزال قيد التنفيذ تطوير السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق أنظمة التأشيرات الإلكترونية.
كما أن إجراء مراجعة الجنسيات الخاضعة للقيود ووضع إطار تشريعي ينظم سياحة المغامرات، إصلاحات ما تزال قيد التنفيذ.
وجاء في المصفوفة أن هنالك محورا يتعلق بالقدرة التنافسية للقطاع السياحي، إذ أنجز منه اعتماد الإستراتيجية الوطنية للسياحة بالتشاور مع القطاع الخاص.
كما أنجز اعتماد خطة لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع السياحي وأنجز إجراء إنشاء وتشغيل وحدات وظيفية جديدة في وزارة السياحة والآثار.
وتم إنجاز إجراء تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي لإستراتيجية السياحة وتم إنجاز إجراء مسح القادمين والمغادرين.
وأنجزت المصفوفة إصلاح منظومة التراخيص واستبدالها بمنظومة تصنيف، كما أنجزت المصفوفة مراجعة وتحديث قانون السياحة والآثار لتمكين بيئة الأعمال وتقليل الحواجز أمام مشاركة القطاع الخاص.
وما تزال بعض الحزم الإجرائية في مصفوفة إصلاح القدرة التنافسية للقطاع السياحي قيد التنفيذ، وهي رقمنة جميع خدمات وزارة السياحة الآثار.
ومن الإجراءات التي لم تنجز في محور قدرة التنافسية لقطاع السياحي هو وضع خطط للحفاظ على المواقع السياحية وترميمها، وتدعيمها، وإجراء الإصلاحات اللازمة لها لإعادة تأهيل.
كما أن إجراء مراجعة واعتماد ثلاثة أنظمة قطاعية بما في ذلك نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 114 من الإجراءات التي لم يتم إنجازها، فيما تم إنجاز تسهيل الوصول إلى الأردن عن طريق تبسيط بروتوكولات كوفيد 19.
ويشار إلى أنه تم إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات الإقتصادية من قبل الحكومة، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في العام 2018.
وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تستخدم مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.
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