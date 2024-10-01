تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وكالة
"ستاندرد أند بورز" خفض تصنيف "إسرائيل" الائتماني على المدى
الطويل من "إيه +" (+A) إلى "إيه (A)" نظرة مستقبلية
سلبية؛ بسبب تزايد المخاطر الأمنية.
وأشارت الوكالة
إلى أن خفض التصنيف يعكس التداعيات على اقتصاد
"إسرائيل" نتيجة تفاقم
الصراع مع حزب الله، وأكدت أن تزايد احتمالات إطالة أمد الصراع واشتداده يشكلان
مخاطر أمنية على "إسرائيل".
وتوقعت الوكالة
تأخر التعافي الاقتصادي في "إسرائيل"، وأشارت إلى انخفاض توقعاتها للنمو
الحقيقي إلى 0% في 2024، كما توقعت زيادة مستمرة في النفقات المتعلقة بالدفاع جراء
تصاعد حدة القتال.
وأكدت الوكالة
أن التوقعات تضع في الاعتبار أن العمليات العسكرية بغزة وعلى الحدود الشمالية لـ"إسرائيل"
قد تستمر في 2025، وأشارت إلى أن النظرة السلبية للاقتصاد الإسرائيلي تعكس أيضا
تزايد خطر اندلاع حرب مباشرة مع إيران.
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