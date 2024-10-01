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تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني

10/1/2024 11:49:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" خفض تصنيف "إسرائيل" الائتماني على المدى الطويل من "إيه +" (+A) إلى "إيه (A)" نظرة مستقبلية سلبية؛ بسبب تزايد المخاطر الأمنية.
وأشارت الوكالة إلى أن خفض التصنيف يعكس التداعيات على اقتصاد "إسرائيل" نتيجة تفاقم الصراع مع حزب الله، وأكدت أن تزايد احتمالات إطالة أمد الصراع واشتداده يشكلان مخاطر أمنية على "إسرائيل".

وتوقعت الوكالة تأخر التعافي الاقتصادي في "إسرائيل"، وأشارت إلى انخفاض توقعاتها للنمو الحقيقي إلى 0% في 2024، كما توقعت زيادة مستمرة في النفقات المتعلقة بالدفاع جراء تصاعد حدة القتال.

وأكدت الوكالة أن التوقعات تضع في الاعتبار أن العمليات العسكرية بغزة وعلى الحدود الشمالية لـ"إسرائيل" قد تستمر في 2025، وأشارت إلى أن النظرة السلبية للاقتصاد الإسرائيلي تعكس أيضا تزايد خطر اندلاع حرب مباشرة مع إيران.

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