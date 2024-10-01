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إغلاقات وتحويلات طرق في عمان الجمعة بمناسبة الماراثون

10/1/2024 11:49:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- كشفت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إغلاقات وتحويلات في طرق بالعاصمة عمان، تزامنا مع انطلاق برومين ماراثون عمان الذي يقام يوم الجمعة المقبل.
وقالت الجمعية الأردنية في خبر رسمي أمس أن إدارة السير في مديرية الأمن العام اعلنت عن اغلاقات وتحويلات مرورية للطرق تزامناً مع قرب انطلاق برومين ماراثون عمان.
ووفق إدارة السير والجمعية الأردنية للماراثونات، سيتم غلق الطريق من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى اشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، بالكامل من الساعة الثانية عشر منتصف الليل ولغاية الساعة الثانية عشر ظُهراً، ضمن مسار سباق الـ 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم.
وسيتم غلق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع. كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية، في الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ضمن سباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً.
وتسهيلاً على المواطنين قامت إدارة السير والجمعية الاردنية للماراثونات بإيجاد طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمان الغربية.
وتؤكد ادارة السير على تواجد كوادرها في كافة مراحل برومين ماراثون عمان بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد لإتخاذ الطرق البديلة، والتقيد بالاشارات التحذيرية الخاصة بتحويلات الطرق.
وأعلنت إدارة السير والجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan عن انتهاء الترتيبات اللازمة للخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير لبرومين ماراثون عمان، مع التأكيد على توفر الطرق البديلة وكافة وسائل السلامة المرورية، ضمن إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق برومين ماراثون عمان والذي سيُقام يوم الجمعة الرابع من تشرين الأول.
وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.

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