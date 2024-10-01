إغلاقات وتحويلات طرق في عمان الجمعة بمناسبة الماراثون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
كشفت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إغلاقات وتحويلات في طرق بالعاصمة عمان، تزامنا مع انطلاق برومين ماراثون
عمان الذي يقام يوم الجمعة المقبل.
وقالت الجمعية الأردنية في خبر رسمي أمس أن إدارة السير في مديرية الأمن العام اعلنت عن اغلاقات وتحويلات مرورية للطرق تزامناً مع قرب انطلاق برومين ماراثون عمان.
ووفق إدارة السير والجمعية الأردنية للماراثونات، سيتم غلق الطريق من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى اشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، بالكامل من الساعة الثانية عشر منتصف الليل ولغاية الساعة الثانية عشر ظُهراً، ضمن مسار سباق الـ 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم.
وسيتم غلق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع. كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية، في الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ضمن سباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً.
وتسهيلاً على المواطنين قامت إدارة السير والجمعية الاردنية للماراثونات بإيجاد طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمان الغربية.
وتؤكد ادارة السير على تواجد كوادرها في كافة مراحل برومين ماراثون عمان بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد لإتخاذ الطرق البديلة، والتقيد بالاشارات التحذيرية الخاصة بتحويلات الطرق.
وأعلنت إدارة السير والجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan عن انتهاء الترتيبات اللازمة للخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير لبرومين ماراثون عمان، مع التأكيد على توفر الطرق البديلة وكافة وسائل السلامة المرورية، ضمن إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق برومين ماراثون عمان والذي سيُقام يوم الجمعة الرابع من تشرين الأول.
وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.
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