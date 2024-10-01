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ريال مدريد يسعى لتخطي حاجز ليل.. وأستون فيلا يأمل في مباغتة بايرن ميونيخ

10/1/2024 11:49:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - سيتواجه فريقا الشقيقين كيليان وإيثان مبابي من جديد ببطولة دوري الأبطال، وهذه المرة بعيدا عن باريس سان جيرمان، ولكن دون المشاركة المتوقعة منذ البداية وذلك خلال مواجهة ريال مدريد وليل في ثاني جولات البطولة الأوروبية الأعرق، وهي المباراة التي يدخلها مهاجم ريال مدريد بعد عودته أخيرا من إصابة بالفخذ الأيسر.
وفاجأ كيليان مبابي الجميع باختصار فترة التعافي من الإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى التي تعرض لها يوم الثلاثاء الماضي خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس. وبعد أن تم تشخيص الإصابة وتحديد فترة غيابه لثلاثة أسابيع تقريبا عاد الدولي الفرنسي لقائمة الفريق الملكي بعد 7 أيام تقريبا من الغياب.
وسيتوجه مبابي مع بعثة ريال، في أول عودة لبلاده منذ رحيله عن البي إس جي، لملاقاة ليل الفرنسي ولكن مسألة مشاركته لم يتم تحديدها بعد.
ليست هناك حاجة ماسة لإجبار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الدفع باللاعب وذلك بعدما بدأ الفريق الملكي رحلة الدفاع عن اللقب الأوروبي في النسخة الجديدة من بطولة بالفوز على شتوتجارت بنتيجة (1-3). ولكن يجب تعديل مسار وديناميكية ريال الذي لا يهزم وذلك بعد أن تعادل في ثلاث من آخر أربع مباريات له خارج الديار.
وكانت المباراة الأخيرة للفريق أمام أتلتيكو مدريد في الدربي والتي كان لها مذاقا مريرا بعد أن فرّط الميرينجي في فوز كان مضمونا بعد أن استقبل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي المحتسب. وذلك بالإضافة إلى حالة الاسترخاء التي أصابت الفريق أمام ألافيس بعد أن كان متقدما بثلاثية نظيفة ونتيجة للتراخي تلقي هدفين في دقيقتين بنهاية الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوزه (2-3) ولكن وسط مخاوف من أداء الفريق.
ومع ذلك فإن السلاسل الإيجابية التي يحتفظ بها الريال تتميز بنفس القوة التي جعلته يقتنص أكبر بطولتين في الموسم الماضي. إذ لم يخسر الفريق على مدار 40 مباراة بالدوري الإسباني "الليجا". وفي دوري الأبطال لم يعرف الملكي طعم الخسارة منذ السابع عشر من آيار (مايو) العام 2023 عندما ودّع البطولة من الدور نصف النهائي، ومنذ ذلك الحين خاض الفريق 14 مباراة لم يخسر في أي منها.
وستكون هذه أول مباراة تجمع بين الفريقين بدوري الأبطال، والتي ستشهد مشاركة كل من الحارس الأوكراني أندريه لونين ولاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا للمرة الأولى بالنسخة الحالية من البطولة. وتسببت الإصابة العضلية التي تعرض لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال مواجهة الروخيبلانكوس في فتح باب المشاركة أمام لونين للمرة الأولى بعد تجديد عقده مع الفريق.
وسيزيد كامافينجا من قوة وقدرات الميرينجي في خط الوسط. وبعد أن أصيب خلال المران التحضيري لمباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بالتواء في الركبة، سيتمكن الفرنسي من إخفاء قلقه الناجم عن غيابه عن الفريق لمدة شهر ونصف الشهر في بداية الموسم مع أول فرصة له للحصول على مكان أساسي بالتشكيل.
ودون مشاركة مبابي كأساسي، سيواصل أنشيلوتي تعزيز خط الوسط بلاعب إضافي وسيكون الجانب البدني في صالحه إذا قرر إشراك كل من تشواميني وفالفيردي وكامافينجا معًا وذلك إذا لم يفاجئ الجميع عن طريق الدفع باللاعب التركي الشاب أردا جولر، والذي خسر مكانه كأساسي خلال المباريات الأخيرة. في حين ستكون فرص الكرواتي لوكا مودريتش -الذي تعرض للإجهاد خلال مباراة الدربي- في المشاركة أقل.
وعلى جانب آخر، سيكون استقبال ليل الفرنسي لبطل أوروبا بمثابة احتفالية كبرى وذلك بعد غياب الفريق الفرنسي عن المشاركة بدوري الأبطال لمدة عامين، والتي تأتي في لحظة صعبة يعاني فيها سواء من النتائج السلبية أو الغيابات التي ضربت صفوفه وتحديدا في مركز خط الوسط.
ويعاني برونو جينيسيو، مدرب ليل، من غيابات كثيرة في الفريق لتلك المواجهة ومنها كل من هكون أرنار هارالدسون ونجالاي موكاو ونبيل بن طالب بسبب الإصابة وينضم إليهم أنخيل جوميز للإيقاف بعد طرده خلال مواجهة سبورتنج لشبونة.
كما سيغيب إيثان مبابي أيضا عن المشاركة بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة لو هافر بالدوري الفرنسي، وبهذا لن يتمكن من مواجهة شقيقه مبابي في حال شارك الأخير في اللقاء الذي سيقام على ملعب "بيار موروا".
وأكد جينيسيو أنه يجب على لاعبيه ضرورة "الإيمان بقدرتهم في الفوز" على ريال مدريد، رغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين، مؤكدا في الوقت ذاته أن "سحر كرة القدم في إمكانية فوز الصغار على الكبار".
وقال جينيسيو خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء "علينا أن نؤمن بإمكانية تحقيق هذا الأمر. ثم علينا أن نلعب بأسلوبنا، وبدون ضغوط. علينا أن نكون في كامل تركيزنا، ولكن مع هدوء تام. إذا خسرنا، سيكون الأمر منطقيا، ولكن إذا فزنا، فسيكون إنجازا كبيرا. نمتلك رغبة كبيرة في الفوز، وسنلعب بروح".
وأضاف صاحب الـ58 عاما "لدينا آمال وطموحات، لأنه بالطبع، إذا لم يكن كذلك، فلنظل في منازلنا. ولكن في المقابل، يجب أن نكون واقعيين، لأننا سنواجه غدا النادي الأكبر في العالم".
وتابع "بعيدا عن اللاعبين الموجودين في الملعب، هذا النادي هو مؤسسة متكاملة بمعنى الكلمة، والقوى تبدو غير متكافئة. سحر كرة القدم هو الإيمان بإمكانية فوز الصغار على الكبار، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الأمر".
من ناحية ثانية، ابتسم الحظ لأستون فيلا عندما أوقعته القرعة بمواجهة بايرن ميونيخ، في أول مباراة له على أرضه في هذه المسابقة منذ العام 1983، بعدما رفع الكأس الشهيرة قبلها بعام بفوزه على عملاق بافاريا 1-0 في نهائي روتردام.
أظهر فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري حرصه على تعويض الوقت الضائع حين تغلب خارج أرضه على يونغ بويز السويسري 3-0 في الجولة الأولى، وهي النتيجة التي جعلت البلجيكي يوري تيليمانز يتطلع إلى التحدي التالي.
وقال لاعب الوسط "ستكون كل مباراة صعبة. هذه النسخة الجديدة (من دوري الأبطال)، تعني أن كل شيء سيكون مهما. سيتعلق الأمر بالتفاصيل في نهاية المباريات الثماني. سيتوقف الأمر علينا لفرض أسلوبنا".
في المقابل، دون بايرن الذي يسعى إلى الثأر، اسمه في تاريخ المسابقة القارية بنسختها الجديدة حين بات أوّل فريق يسجل تسعة أهداف بسحقه دينامو زغرب الكرواتي 9-2.
ويتسلح بايرن الذي أهدر أول نقطتين له في الدوري بتعادله مع باير ليفركوزن حامل اللقب 1-1، بسجله الرائع حيث لم يخسر في 41 مباراة في دور المجموعات في دوري الأبطال، ففاز في 37 وتعادل في أربع، وهو رقم قياسي في المسابقة منذ هزيمته 0-3 أمام باريس في أيلول (سبتمبر) 2017.
وبعد صدى ديربي مدريد والحوادث التي شهدها ملعب ميتروبوليتانو، يعود أتلتيكو مدريد إلى التركيز على دوري أبطال أوروبا، الذي حقق فيه الفوز في الجولة الأولى على أرضه أمام لايبزج، ويواجه الآن وهو حذر من نتائجه السيئة خارج أرضه في المسابقة القارية مؤخرا، بنفيكا المتسلح بالأرجنتيني أنخيل دي ماريا،
وحقق أتلتيكو فوزا وحيدا خارج أرضه (1-3 أمام فينورد) في آخر تسع مباريات في دوري الأبطال، عندما خسر أمام مانشستر سيتي بهدف. وتشمل سلسلة النتائج السلبية الخسارة أمام إنتر ميلان وليفركوزن وبروج وبورتو وتعادلين مع سلتيك ولاتسيو.
ويمثل هذا الأداء المتذبذب تحديا كبيرا لأتلتيكو مدريد الذي يسعى للتأهل إلى دور الـ16 بالتواجد بين الثمانية الكبار في دور المجموعات. ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج الفريق إلى حصد نتائج إيجابية في المباريات المتبقية من دور المجموعات، والتي تشمل مواجهة ليل وسلوفان براتيسلافا وليفركوزن على أرضه وباريس وبراج وسالزبورج خارج الديار.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يدخل أتلتيكو المباراة وهو لم يخسر أي مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، وبعدما حقق التعادل في آخر لحظات ديربي مدريد. ولكن ملعب النور في لشبونة يحمل ذكريات مؤلمة للفريق الإسباني، حيث خسر عليه نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2014 أمام ريال مدريد، وكان دي ماريا يلعب حينها في صفوف الفريق الملكي.
ويعود دي ماريا حاليا إلى لشبونة وهو يلعب دورا بارزا في بنفيكا. فمنذ عودته إلى النادي البرتغالي في صيف 2023، سجل 18 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.
من جهة أخرى، شهد بنفيكا تحسنا كبيرا في أدائه بعد إقالة المدرب روجر شميت وتعيين برونو لاجي. وحقق الفريق أربعة انتصارات متتالية، وسجل 14 هدفا واستقبل 3 أهداف. وكان اللاعب التركي كريم أكتوركوجلو أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.
ويعاني أتلتيكو مدريد من غياب روبن لو نورماد في الدفاع. ومن المتوقع أن يُشرك المدرب دييجو سيميوني بدلا منه أكسيل فيتسل. كما من المتوقع أن يعود كوكي إلى خط الوسط، بينما قد يشارك أنخيل كوريا في الهجوم في ظل تألقه هذا الموسم، وفي هذه الحالة سيجلس خوليان ألفاريز وكذلك الكسندر سولوروث على مقاعد البدلاء.
إلى ذلك، حقق ليفربول عودة ناجحة إلى المسابقة بفوزه على مضيفه ميلان الإيطالي 3-1 في الجولة الأولى، ما دفع مدافعه وقائده الهولندي فيرجيل فان دايك سريعا الى توضيح كيف ينوي رجال مواطنه المدرب أرنه سلوت البناء على هذا الفوز، وقال "يبدو الأمر سهلا للغاية، لكن (المفتاح هو) الاتساق".
وأضاف "يجب أن تحافظ على لياقتك، وعليك أن تفعل كل ما في وسعك لتكون مستعدا للمباراة التالية، سواء بدأت أم لا، وعليك أن تشعر بأنك جزء من الفوز بالمباريات".
سجل ليفربول هدفين برأسيتين في تلك المباراة، أحدهما من ركلة حرة والآخر من ركلة ركنية، الأمر الذي أشار إليه مدرب بولونيا فينتشينزو إيتاليانو باعتباره عنصرا محفزا لتطور فريقه عندما يلتقي الفريقان مساء اليوم، اذ قال "علينا أن نتقدم ونتطور في الثلث الأخير، علينا أيضا أن نستغل المزيد من الفرص من الكرات الثابتة".
على الورق، تبدو مهمة ليفربول الذي خطف صدارة الدوري بفوزه على وولفرهامبتون 2-1 السبت، سهلة حيث حقق 12 انتصارا في مبارياته الـ13 الاخيرة في دوري الأبطال، مقابل هزيمة وحيدة.
على صعيد آخر، استقبل لايبزج هدفا متأخرا في خسارته خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد 1-2، ما جعل لاعب خط الوسط البلجيكي آرثر فيرميرين حريصا على التعويض في ألمانيا، عندما يلعب بوفنتوس بضيافة الفريق الألماني.
قال الشاب البالغ 19 عاما لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "نحن مجموعة شابة تضم لاعبين شباب وهذه هي اللحظات التي نحتاج إلى التعلم منها، والتأكد من الفوز في المباراة القادمة".
وفي الوقت نفسه، كان هدف التركي كينان يلديز أبرز ما في فوز يوفنتوس على أيندهوفن الهولندي 3-1، لكن مدرب "السيدة العجوز" تياغو موتا يتوقع أداء أفضل في أول لقاء له مع لايبزيغ.
أوضح المدرب البالغ 42 عاما والذي تسلّم مهامه الفنية هذا الصيف "نتيجة أيندهوفن هي طريقة جيدة لبدء المنافسة. الآن علينا فقط الاستمرار في ذلك وتطوير الكثير من الأشياء".
فاز يوفنتوس الذي فكّ عقدة سقوطه في فخ التعادل السلبي في ثلاث مباريات تواليا بانتصاره على فريق مدربه السابق جنول 3-0، بثلاث من آخر خمس مباريات له على الأراضي الألمانية، مقابل تعادل ومثلها هزيمة.
وأخيرا، صرح المدير الفني لجيرونا ميتشيل سانشيز في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فينورد الهولندي في دوري الأبطال إن خصمه "يروقه السيطرة على الكرة".
وقال المدرب قبل أول مباراة لفريقه على أرضه في دوري الأبطال: "اللعب على مونتيليفي في دوري الأبطال حلم.. فينورد فريق كبير"، مشيرا إلى أن جيرونا سيحتاج إلى تقديم "أفضل نسخة منه" للتطلع للفوز.
وأشار ميتشيل إلى أنه "هادئ"، على الرغم من أن الفريق لم يفز منذ خمس مباريات وقال إن الفريق أظهر في آخر مباراتين "صورة مألوفة ويتحسن ويقدم لعبا تصاعديا".
وأكد المدرب أنه أكثر شخص "متطلب" في النادي واعترف بحاجة الفريق إلى "التطور" وبالأخص في مسألة "الإنهاء".
وأوضح ميتشيل أن أكثر ما يهمه في بداية الموسم هو "الجانب المعنوي".
من جانبه، أقر لاعب وسط جيرونا، الهولندي دوني فان دي بيك، أنه في السنوات الأخيرة كانت هناك أوقات كان فيها على وشك الاعتزال بسبب الإصابات وعدم الاستمرارية في اللعب، ولكنه أكد أنه يحب كرة القدم، وأنه يواصل”العمل والقتال“ لأنه يؤمن بنفسه.
وقال اللاعب، القادم من مانشستر يونايتد، إن المواسم القليلة الماضية لم تكن سهلة من الناحية”الذهنية“، وأنه تلقى”بعض الضربات“، ولكنه أبدى رضاه بأنه بدأ هذا الصيف”مرحلة جديدة“ مع جيرونا”النادي المثير للاهتمام للغاية“ و”الفريق الرائع“ الذي يلعب كرة قدم”جيدة للغاية“ والذي يمثل”عائلة“ و”أجواء دافئة للغاية“.
وأشار فان دي بيك أيضًا إلى أنه بعد فترة الإعداد للموسم الجديد، التي أدرك فيها أنه يجب أن”يستعيد النشاط“، أصبح في”حالة جيدة تماما“ منذ بضعة أسابيع، وأنه يتحسن”أكثر فأكثر من الناحية البدنية“.
ومن هذا المنطلق، أكد اللاعب أنه يعرف أنه”من المهم أن يكون في حالة بدنية جيدة“، وأنه من خلال هذا الجانب سيتمكن من”مواصلة التطور“.
ولعب اللاعب الهولندي مباراة واحدة فقط أساسياً و175 دقيقة في أول ثماني مباريات لجيرونا في الدوري الإسباني، لكنه أصر على أنه”في حالة جيدة للغاية“.
وقال فان دي بيك، الذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع أياكس في 2019، إن المباراة أمام فينورد ستكون”خاصة للغاية بالنسبة للنادي“ لأنها ستكون أول ظهور له على أرضه في دوري الأبطال. -(وكالات)

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