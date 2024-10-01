لاعبون يترقبون تشكيلة النشامى وسط توقعات بالتغيير.. رسالة إلى سلامي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

لاعبون يلتحقون بالمنتخب وتوقعات بتغيير في التشكيلة

ينتظر أن يلتحق المحترف الأردني في فريق الخالدية البحريني نزار الرشدان، بالمنتخب الوطني، غدا، قادما من البحرين، بعد انتهاء مشاركة فريقه في أبطال آسيا 2.









أما لاعب المنتخب المحترف في فريق المحرق البحريني إبراهيم سعادة، فينتظر أن يلتحق بالمنتخب بعد غد، على أن يتوالى التحاق المحترفين في الخارج، استعدادا لملاقاة منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان في عمان، ضمن تصفيات الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ويتوقع أن يعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، تشكيلة المنتخب الوطني بعد نهاية مباراة فريقي الحسين إربد والكويت الكويتي التي تجري اليوم على ستاد عمان، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2. ويترقب عدد كبير من اللاعبين، بأهمية بالغة، إعلان تشكيلة منتخب النشامى، في ظل بروز عدد من النجوم في مباريات الدوري الأخيرة، ما رفع من تطلعاتهم للوصول إلى المنتخب في المرحلة المقبلة.

ويتوقع المراقبون تغييرا في التشكيلة التي واجهت منتخبي الكويت وفلسطين، من خلال استدعاء لاعبين جدد، واستبعادات متوقعة، بانتظار الإعلان الرسمي.

وكشف لاعبون عن معلومات مشددة تصلهم، بضرورة عدم تسريب أي شيء عن الاستدعاءات، في مؤشر على إمكانية وجود تغييرات في التشكيلة.

رسالة إلى مدرب المنتخب

أرسل الإعلامي المقيم في سلطنة عمان حسان ملكاوي، رسالة إلى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، مفادها بأن تكون الأخلاق الرياضية علامة فارقة في اختيارات لاعبي المنتخب للمرحلة المقبلة، بحيث لا يتم استدعاء أي لاعب مسيء في تصريحات أو تصرفات داخل الملعب أو خارجه.

وجاء في الرسالة: "اللاعب الذي يتجاوز سلوكيا داخل الملعب أو خارجه، سواء بالفعل أو التصريح، خصوصا إذا تكرر ذلك، فإن المطلوب عدم دعوته للمنتخب ليكون عبرة للآخرين، حيث من الممكن أن يتسبب تصريح لاعب أو حركة منه في تجاوز أجواء كرة القدم".

ملكاوي تمنى أن يكون للأخلاق والسلوكيات نصيب كبير في اختيار عناصر المنتخب الذين سيمثلون الأردن في محافل خارجية مهمة.

التعمري ونعيمات ينافسان على جائزة الأفضل في قارة آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة المرشحين المرتقبة للفوز بالجوائز السنوية 2023 في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي "سيؤول"، التي تقام يوم 29 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المحترف في صفوف العربي القطري يزن نعيمات والقطري أكرم عفيف والكوري الجنوبي سيول يونغ-وو، فيما ينافس النجم موسى التعمري لاعب فريق مونبيلييه الفرنسي على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، مع الإيراني مهدي تاريمي لاعب بورتو البرتغالي والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.

والد نجم يهدد بفسخ عقد ابنه بسبب مقاعد البدلاء

هدد والد أحد نجوم الكرة المحلية، بفسخ عقد ابنه قريبا، في حال ظل ابنه حبيسا لمقاعد البدلاء في أغلب المباريات التي يخوضها فريقه في دوري المحترفين لكرة القدم. والد اللاعب احتج بشدة على إشراك ابنه في المباريات لدقائق معدودة فقط، معتبرا أن المستوى الفني لابنه يؤهله للعب أساسيا، ملوحا بطلب فسخ العقد في حال لم يتم تصويب الأمور وفق رؤيته.

السلط يحتج رسميا على التحكيم

قدم نادي السلط احتجاجا رسميا على التحكيم، بعد ما أسماه الأخطاء المؤثرة التي ارتكبها حكم مباراة السلط والحسين إربد، التي جرت في الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم، وانتهت بفوز الحسين إربد.

واستعرض السلط في كتابه، الأخطاء التي حصلت خلال المباراة، مطالبا بإنصاف الفريق.

كواليس النجوم

. إدارة نادي الجزيرة يفترض أن تكون قد عقدت أمس، لقاء مع المدرب جمال أبو عابد، لعرض تعيينه مديرا فنيا لفريق الكرة، خلفا للمدرب المستقيل عثمان الحسنات.. الجزيرة وضع خيارات تدريبية عدة، من أبرزها جمال أبو عابد وأمجد أبو طعيمة وهيثم الشبول.

. احتجاج شديد اللهجة من لاعبين اثنين في أحد فرق دوري المحترفين، عقب نهاية مباراة الفريق الأخيرة بالدوري.. الاحتجاج جاء من لاعب احتج على تبديله، ولاعب احتج على عدم إشراكه.

. المدير الفني لفريق الكويت الكويتي نيبوشا، الذي سبق وأن أشرف على تدريب الفيصلي لسنوات، ويملك معهم ذكريات جميلة، استثمر تواجد فريقه في عمان لملاقاة الحسين إربد بدوري أبطال آسيا، في القيام بزيارات ولقاءات مع شخصيات فيصلاوية، كما قام بزيارة متجر النادي الفيصلي، والتقى مع العديد من الفيصلاوية.. علاقة طيبة تجمع نيبوشا مع الفيصلي وجمهوره.

. استقالة أحد أعضاء الجهاز الفني في فريق بدوري المحترفين لكرة القدم، جاءت احتجاجا على خصم مالي من راتبه الشهري، بسبب غيابه عن عدد من التمارين.. المدرب يقول إنه غاب لظروف خاصة يعلمها النادي، وبالتالي لا يجوز الخصم من الراتب.

. ارتفعت في الآونة الأخيرة، مطالبات عدد كبير من الجمهور، بضرورة الاهتمام بمرافق ملاعب كرة القدم خلال المباريات، بحيث يتم تجهيز مدرجات نظيفة وصالحة للجلوس، ومرافق صحية ملائمة ونظيفة.. هذه الملاحظات جاءت بعد "الصدمات" التي تعرض لها الجمهور بسبب غياب النظافة عن مدرجات ملاعب تقام عليها مباريات رسمية.

. مدرب فريق السرحان لكرة القدم خلدون ارشيدات، استقال من منصبه، على خلفية التدخل في صلاحياته.. السرحان استعان بخبرة المدرب محمد المحارمة.

. انتخابات إدارة نادي مغير السرحان تجري يوم 14 من الشهر الحالي.. رئيس النادي الحالي عبدالله السرحان يتوقع أن يحتفظ بمنصبه بالتزكية.

. قرار الجهاز الفني لفريق الرمثا لكرة القدم بإغلاق تدريبات الفريق أمام الجمهور، أثار ردود فعل متباينة بين الجماهير.. عدد من الجمهور تفهم هذه الخطوة، فيما احتج عليها عدد من المشجعين... الجهاز الفني أراد خلق أجواء خاصة بالفريق بعيدا عن تعليقات وتدخلات الجمهور.. الرمثا أكد احترامه للجمهور في كل الأحوال والظروف... إلى ذلك، ينتظر لاعبو الفريق صرف جزء من رواتبهم خلال اليومين المقبلين.