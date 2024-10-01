لاعبون يترقبون تشكيلة النشامى وسط توقعات بالتغيير.. رسالة إلى سلامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
لاعبون يلتحقون بالمنتخب وتوقعات بتغيير في التشكيلة
ينتظر أن يلتحق المحترف الأردني في فريق الخالدية البحريني نزار الرشدان، بالمنتخب الوطني، غدا، قادما من البحرين، بعد انتهاء مشاركة فريقه في مباراة بدوري أبطال آسيا 2.
أما لاعب المنتخب المحترف في فريق المحرق البحريني إبراهيم سعادة، فينتظر أن يلتحق بالمنتخب بعد غد، على أن يتوالى التحاق المحترفين في الخارج، استعدادا لملاقاة منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان في عمان، ضمن تصفيات الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
ويتوقع أن يعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، تشكيلة المنتخب الوطني بعد نهاية مباراة فريقي الحسين إربد والكويت الكويتي التي تجري اليوم على ستاد عمان، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2. ويترقب عدد كبير من اللاعبين، بأهمية بالغة، إعلان تشكيلة منتخب النشامى، في ظل بروز عدد من النجوم في مباريات الدوري الأخيرة، ما رفع من تطلعاتهم للوصول إلى المنتخب في المرحلة المقبلة.
ويتوقع المراقبون تغييرا في التشكيلة التي واجهت منتخبي الكويت وفلسطين، من خلال استدعاء لاعبين جدد، واستبعادات متوقعة، بانتظار الإعلان الرسمي.
وكشف لاعبون عن معلومات مشددة تصلهم، بضرورة عدم تسريب أي شيء عن الاستدعاءات، في مؤشر على إمكانية وجود تغييرات في التشكيلة.
رسالة إلى مدرب المنتخب
أرسل الإعلامي المقيم في سلطنة عمان حسان ملكاوي، رسالة إلى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، مفادها بأن تكون الأخلاق الرياضية علامة فارقة في اختيارات لاعبي المنتخب للمرحلة المقبلة، بحيث لا يتم استدعاء أي لاعب مسيء في تصريحات أو تصرفات داخل الملعب أو خارجه.
وجاء في الرسالة: "اللاعب الذي يتجاوز سلوكيا داخل الملعب أو خارجه، سواء بالفعل أو التصريح، خصوصا إذا تكرر ذلك، فإن المطلوب عدم دعوته للمنتخب ليكون عبرة للآخرين، حيث من الممكن أن يتسبب تصريح لاعب أو حركة منه في تجاوز أجواء كرة القدم".
ملكاوي تمنى أن يكون للأخلاق والسلوكيات نصيب كبير في اختيار عناصر المنتخب الذين سيمثلون الأردن في محافل خارجية مهمة.
التعمري ونعيمات ينافسان على جائزة الأفضل في قارة آسيا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة المرشحين المرتقبة للفوز بالجوائز السنوية 2023 في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي "سيؤول"، التي تقام يوم 29 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المحترف في صفوف العربي القطري يزن نعيمات والقطري أكرم عفيف والكوري الجنوبي سيول يونغ-وو، فيما ينافس النجم موسى التعمري لاعب فريق مونبيلييه الفرنسي على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، مع الإيراني مهدي تاريمي لاعب بورتو البرتغالي والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.
والد نجم يهدد بفسخ عقد ابنه بسبب مقاعد البدلاء
هدد والد أحد نجوم الكرة المحلية، بفسخ عقد ابنه قريبا، في حال ظل ابنه حبيسا لمقاعد البدلاء في أغلب المباريات التي يخوضها فريقه في دوري المحترفين لكرة القدم. والد اللاعب احتج بشدة على إشراك ابنه في المباريات لدقائق معدودة فقط، معتبرا أن المستوى الفني لابنه يؤهله للعب أساسيا، ملوحا بطلب فسخ العقد في حال لم يتم تصويب الأمور وفق رؤيته.
السلط يحتج رسميا على التحكيم
قدم نادي السلط احتجاجا رسميا على التحكيم، بعد ما أسماه الأخطاء المؤثرة التي ارتكبها حكم مباراة السلط والحسين إربد، التي جرت في الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم، وانتهت بفوز الحسين إربد.
واستعرض السلط في كتابه، الأخطاء التي حصلت خلال المباراة، مطالبا بإنصاف الفريق.
كواليس النجوم
. إدارة نادي الجزيرة يفترض أن تكون قد عقدت أمس، لقاء مع المدرب جمال أبو عابد، لعرض تعيينه مديرا فنيا لفريق الكرة، خلفا للمدرب المستقيل عثمان الحسنات.. الجزيرة وضع خيارات تدريبية عدة، من أبرزها جمال أبو عابد وأمجد أبو طعيمة وهيثم الشبول.
. احتجاج شديد اللهجة من لاعبين اثنين في أحد فرق دوري المحترفين، عقب نهاية مباراة الفريق الأخيرة بالدوري.. الاحتجاج جاء من لاعب احتج على تبديله، ولاعب احتج على عدم إشراكه.
. المدير الفني لفريق الكويت الكويتي نيبوشا، الذي سبق وأن أشرف على تدريب الفيصلي لسنوات، ويملك معهم ذكريات جميلة، استثمر تواجد فريقه في عمان لملاقاة الحسين إربد بدوري أبطال آسيا، في القيام بزيارات ولقاءات مع شخصيات فيصلاوية، كما قام بزيارة متجر النادي الفيصلي، والتقى مع العديد من الفيصلاوية.. علاقة طيبة تجمع نيبوشا مع الفيصلي وجمهوره.
. استقالة أحد أعضاء الجهاز الفني في فريق بدوري المحترفين لكرة القدم، جاءت احتجاجا على خصم مالي من راتبه الشهري، بسبب غيابه عن عدد من التمارين.. المدرب يقول إنه غاب لظروف خاصة يعلمها النادي، وبالتالي لا يجوز الخصم من الراتب.
. ارتفعت في الآونة الأخيرة، مطالبات عدد كبير من الجمهور، بضرورة الاهتمام بمرافق ملاعب كرة القدم خلال المباريات، بحيث يتم تجهيز مدرجات نظيفة وصالحة للجلوس، ومرافق صحية ملائمة ونظيفة.. هذه الملاحظات جاءت بعد "الصدمات" التي تعرض لها الجمهور بسبب غياب النظافة عن مدرجات ملاعب تقام عليها مباريات رسمية.
. مدرب فريق السرحان لكرة القدم خلدون ارشيدات، استقال من منصبه، على خلفية التدخل في صلاحياته.. السرحان استعان بخبرة المدرب محمد المحارمة.
. انتخابات إدارة نادي مغير السرحان تجري يوم 14 من الشهر الحالي.. رئيس النادي الحالي عبدالله السرحان يتوقع أن يحتفظ بمنصبه بالتزكية.
. قرار الجهاز الفني لفريق الرمثا لكرة القدم بإغلاق تدريبات الفريق أمام الجمهور، أثار ردود فعل متباينة بين الجماهير.. عدد من الجمهور تفهم هذه الخطوة، فيما احتج عليها عدد من المشجعين... الجهاز الفني أراد خلق أجواء خاصة بالفريق بعيدا عن تعليقات وتدخلات الجمهور.. الرمثا أكد احترامه للجمهور في كل الأحوال والظروف... إلى ذلك، ينتظر لاعبو الفريق صرف جزء من رواتبهم خلال اليومين المقبلين.
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