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الوحدات يرفض الفوز ويعود بنقطة من ميدان الشارقة

10/1/2024 11:49:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أهدر فريق الوحدات فرصة المحافظة على تقدمه أمام الشارقة الإماراتي، واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت أمس على ستاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
وبرز المهاجم السنغالي بصفوف الوحدات أوسينو سيزار، بتسجيله هدفي“الأخضر”، ليصبح في رصيده 3 أهداف في البطولة، معتليا صدارة الهدافين مع بداية الجولة الثانية، ليحقق الوحدات أول نتيجة إيجابية له في الملاعب الإماراتية بعد 3 زيارات سابقة على الصعيد الآسيوي خسر جميعها.
ولحساب الجولة ذاتها، تمكن سباهان أصفهان الإيراني من تخطي ضيفه استقلال دوشنبه الطاجكي بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد نقش جهان.
وواصل الوحدات صدارته للمجموعة برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن الشارقة، واستقر سباهان بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل استقلال دوشنبه جدول الترتيب بدون نقاط.
وكان الوحدات قد افتتح مشواره في البطولة، بفوز على سباهان أصفهان بهدفين لهدف على أرضية ستاد عمان الدولي، وسجل هدفيه أوسينو سيزار وإبراهيم صبرة.
ويلتقي الوحدات في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الذهاب نظيره استقلال دوشنبه في طاجيكستان يوم 22 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، على أن يستقبل في اليوم ذاته الشارقة نظيره سباهان أصفهان في الإمارات.
الشارقة 2 الوحدات 2
مثل الشارقة: عادل الحوسني، مارو كاتينيك (شاهين عبد الرحمن)، خالد الظنحاني، يومين تشو، ماركوس ميلوني (داركو نياسميتش)، محمد عبد الباسط (ماجد حسن)، كايو لوكاس، ماجد راشد (ديفيد بيتروفيتش)، فراس بالعربي، عثمان كامارا (لوان بيريرا) وباكو ألكاسير.
المدير الفني: كوزمين أولاريو (رومانيا)
مثل الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، إيشاكا ديارا، مصطفى كمال، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، عامر جاموس (بهاء فيصل)، مهند سمرين (مروان إفلاح)، أوسينو سيزار وآلان أكونو (إبراهيم صبرة).
المدير الفني: رأفت علي (الأردن)
الحكام: عمار أشكناني (الكويت)، سعود الرشيدي (الكويت)، أحمد صادق (الكويت)، تيجاس ناجفينكار (الهند)
الإنذارات: أوسينو سيزار، فراس شلباية (الوحدات)
سيناريو الأهداف
- تبادل لاعب الشارقة باكو ألكاسير وزميله كايو لوكاس الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضعها الأول بيساره في المرمى وسط توهان دفاع الوحدات (9).
- مرر لاعب الوحدات فراس شلباية كرة طولية من وراء منتصف الملعب، تسلمها أوسينو سيزار وتقدم نحو المرمى وسددها أرضية بالقدم اليسرى على يسار حارس المرمى (28).
- نفذ حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري ركلة مرمى، هيأها مدافع الشارقة يومين تشو برأسه لأوسينو سيزار الذي استثمر الكرة بطريقة مميزة ووضعها فوق حارس المرمى هدف التقدم الثاني (62).
- رفع لاعب الشارقة لوان بيريرا كرة بالمقاس على رأس البديل داركو نياسميتش، الذي ارتقى فوق الجميع وسددها رأسية في الزاوية اليسرى (66).
أبرز فرص المباراة
- سدد ألكاسير كرة من مسافة قريبة أبعدها الفاخوري باقتدار (5).
- حاول ألكاسير من كرة بعيدة مخادعة الفاخوري لتمر محاولته بجانب المرمى (21).
- تصدى الفاخوري لمحاولة بالعربي التي سددها من زاوية ضيقة (75).
نجم اللقاء
حصل لاعب الوحدات أوسينو سيزار على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بحسب اختيار مراقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وسجل سيزار هدفي الوحدات في اللقاء من تسديدتين على المرمى، ومرر الكرة في 15 مناسبة، بدقة تمرير بلغت 87.5 %.

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