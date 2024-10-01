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الاتحاد يعبر الأرثوذكسي ويتوج بلقب كأس الأردن للسيدات

10/1/2024 11:49:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - توج فريق الاتحاد بلقب كأس الأردن للسيدات لكرة القدم بنسخته الثالثة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية أمس على نظيره الأرثوذكسي بثلاثة أهداف لهدف، والتي جمعت الفريقين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
ومنحت الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار قائدة فريق الاتحاد شرين الشلبي كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريقها، فيما حصل الأرثوذكسي على الميداليات الفضية، والنصر على الميداليات البرونزية، بعد فوزه على عمان اف سي 1-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق الاتحاد خالد الحربان بتشكيلة مكونة من شرين الشلبي، العنود غازي، حورية عفاق، تقى غازي، لينا الصاحب، زينب قندوسي، زينة حازم، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج وبن زيان فاطمة.
واعتمد المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا في خياراته الأساسية على كل من فوستينا نامكواي، نور زوقش، سلوى خليل، نور المشايخ، شذى سهاونة، لوجين البطوش، تسنيم أبو الرب، نيومي أنيما، ميرا عطاري، سوار عبيد ورحمة جافارو.
وتقدم الاتحاد بالنتيجة بعد مرور 28 دقيقة على زمن اللقاء، عن طريق المدافعة الجزائرية حورية عفاق لتعزز مواطنتها بن زيان فاطمة النتيجة بتسجيلها الهدف الثاني عند الدقيقة 33، وتسجل روزبهان فريج الهدف الثالث لفريق الاتحاد عند الدقيقة 65، قبل أن تقلص اللاعبة الغانية نيومي أنيما النتيجة للأرثوذكسي عند الدقيقة 80.
وكان الاتحاد قد بلغ المشهد الختامي بعد فوزه على النصر بهدفين نظيفين، علما بأنه تصدر مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على الحسين إربد بخماسية نظيفة، فيما تعادل مع الأرثوذكسي بهدفين لمثلهما في الدور الأول.
وتأهل الأرثوذكسي للمباراة النهائية بعد تخطيه عمان اف سي بثنائية بيضاء في المربع الذهبي، علما بأنه فاز على الحسين إربد بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل مع الاتحاد بهدفين لمثلهما في دور المجموعات.
وأصبحت لاعبة الاتحاد الحالية روزبهان فريج الوحيدة التي تحقق لقب الكأس في جميع النسخ، حيث سبق وأن رفعت الكأس مع شباب الأردن العام 2019، والأهلي في العام 2022.

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