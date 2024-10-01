الاتحاد يعبر الأرثوذكسي ويتوج بلقب كأس الأردن للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - توج فريق الاتحاد بلقب كأس الأردن للسيدات لكرة القدم
بنسخته الثالثة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية أمس على نظيره الأرثوذكسي بثلاثة أهداف لهدف، والتي جمعت الفريقين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
ومنحت الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار قائدة فريق الاتحاد شرين الشلبي كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريقها، فيما حصل الأرثوذكسي على الميداليات الفضية، والنصر على الميداليات البرونزية، بعد فوزه على عمان اف سي 1-0 في مباراة
تحديد المركز الثالث.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق الاتحاد خالد الحربان بتشكيلة مكونة من شرين الشلبي، العنود غازي، حورية عفاق، تقى غازي، لينا الصاحب، زينب قندوسي، زينة حازم، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج وبن زيان فاطمة.
واعتمد المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا في خياراته الأساسية على كل من فوستينا نامكواي، نور زوقش، سلوى خليل، نور المشايخ، شذى سهاونة، لوجين البطوش، تسنيم أبو الرب، نيومي أنيما، ميرا عطاري، سوار عبيد ورحمة جافارو.
وتقدم الاتحاد بالنتيجة بعد مرور 28 دقيقة على زمن اللقاء، عن طريق المدافعة الجزائرية حورية عفاق لتعزز مواطنتها بن زيان فاطمة النتيجة بتسجيلها الهدف الثاني عند الدقيقة 33، وتسجل روزبهان فريج الهدف الثالث لفريق الاتحاد عند الدقيقة 65، قبل أن تقلص اللاعبة الغانية نيومي أنيما النتيجة للأرثوذكسي عند الدقيقة 80.
وكان الاتحاد قد بلغ المشهد الختامي بعد فوزه على النصر بهدفين نظيفين، علما بأنه تصدر مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على الحسين إربد بخماسية نظيفة، فيما تعادل مع الأرثوذكسي بهدفين لمثلهما في الدور الأول.
وتأهل الأرثوذكسي للمباراة النهائية بعد تخطيه عمان اف سي بثنائية بيضاء في المربع الذهبي، علما بأنه فاز على الحسين إربد بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل مع الاتحاد بهدفين لمثلهما في دور المجموعات.
وأصبحت لاعبة الاتحاد الحالية روزبهان فريج الوحيدة التي تحقق لقب الكأس في جميع النسخ، حيث سبق وأن رفعت الكأس مع شباب الأردن العام 2019، والأهلي في العام 2022.
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