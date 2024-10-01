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الحسين إربد يتطلع لتصحيح المسار أمام الكويت بدوري أبطال آسيا 2

10/1/2024 11:49:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يرمي فريق الحسين إربد بثقل أوراقه الفنية، ومتسلحا بورقتي الأرض والجمهو، بحثا عن تحقيق الانتصار الأول في دوري أبطال آسيا 2، عندما يستضيف فريق الكويت الكويتي عند الساعة السابعة من مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فريقي ناساف الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي، حيث يستضيف الملعب المركزي بأوزبكستان مباراة الفريقين عند الساعة السادسة من مساء اليوم.
ويرنو“الأصفر” إلى تصويب المسار وتجاوز الخسارة الأولى أمام فريق شباب أهلي دبي، وإعادة الآمال في المنافسة الحقيقية على إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني من المسابقة، وإثبات أن الأداء في المواجهة الأولى كان مجرد“كبوة جواد”، خصوصا في ظل القيادة الفنية الجديدة وعودة مدربه القديم الجديد البرتغالي جواو موتا، والذي يعرف قدرات وإمكانيات فريق الكويت ونقاط القوة والضعف من خلال قيادته لفريق التضامن في منافسات الدوري الكويتي.
وإذا كان الحسين يضم 10 لاعبين من منتخب النشامى، فإن الكويت يملك 9 لاعبين في التشكيلة الأخيرة التي أعلنها المدير الفني للمنتخب الكويتي، وهذا يعطي مؤشرا أن المباراة ربما تكون قريبة من الناحية الفنية من مواجهة النشامى ونظيره الكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، التي جرت في عمان مؤخرا.
وأكمل الحسين مساء أمس، تحضيراته الفنية للمباراة من خلال الجرعة التي أجراها بمشاركة اللاعبين الذين يتمتعون بمعنويات عالية، وإصرار على تحقيق الفوز وتوجيه رسالة لفرق المجموعة بقدرة الفريق على المنافسة.
ووضع موتا خلال تدريب أمس، الرتوش الأخيرة على التشكيلة التي ستبدأ المباراة، وحرص على إطلاع اللاعبين على مفاتيح لعب الفريق الضيف، مطالبهم بتقديم أفضل المستويات الفنية والبدنية، في ظل قراءة فنية للجهاز الفني لأوراق المنافس، والذي يعرف أيضا إمكانيات وقدرات الحسين.
وشكلت متابعة المدير الفني للمنتخب، جمال سلامي للحصة التدريبية التي جرت أول من أمس على ملعب الكرامة دفعة معنوية وحافزا إضافيا للاعبين، خصوصا أن الحسين يضم 10 لاعبين في آخر قائمة للنشامى.
فنيا، من المتوقع أن يدفع موتا بالتشكيلة نفسها التي لعبت مباراة السلط بدوري المحترفين وانتهت لصالح الحسين بهدفين نظيفين، مع تغير أسلوب وواجبات اللعب، بالتركيز على الناحية الهجومية بشكل مبكر والامتداد لمرمى حارس فريق الكويت سعود الحوشان، من دون التسرع أو إغفال الواجبات الدفاعية، حيث يكون التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي موجودا على فترات اللقاء، ومع امتلاك موتا أدوات فنية متنوعة من اللاعبين، يمكن أن يستفيد من الدكة القوية في أي وقت وإجراء تغيير بسيط على التشكيلة الأساسية.
ويتعمد الحسين على الحارس يزيد أبو ليلى، الذي كان نجم مباراة شباب أهلي دبي في حماية العرين ومنح رفاقه الثقة، بل والمساهمة في البناء الهجومي، ويتوجب على رباعي الدفاعي أدهم القرشي، عبدالله نصيب، سعد الروسان والبرازيلي سيلفا، والاستفادة من الأخطاء التي حصلت في المباراة الأولى وعدم منح لاعبي الكويت حرية الوصول إلى مرمى أبو ليلى خصوصا من الأطراف والعمق، وتقع مسؤولية ضبط إيقاع هجمات الحسين على رجائي عايد، اجاعون ويوسف أبو جلبوش” صيصا”، الذين سيكون لهم دور في الجانب الدفاعي بمراقبة مفاتيح الخطورة عن لاعبي الكويت والضغط المتواصل على اللاعب المستحوذ على الكرة وعدم منحه حرية التحرك، إضافة إلى رسم الهجمات وتزويد المهاجمين بالكرات القادرة على ضرب دفاعات الكويت، ويتمتع الثنائي محمود مرضي وعارف الحاج بقدرة عالية على الاختراق من الأطراف ورفع الكرات العرضية نحو المهاجم رزق بني هاني، الذي يعرف كيف يتحرك لسحب دفاعات فريق الكويت، ويزيد تبادل ثلاثي المقدمة من القدرة والقوة الهجومية للأصفر.
على الجانب المقابل، يسعى فريق الكويت إلى تحقيق نتيجة إيجابية من خلال ضبط تحركات فريق الحسين وإيقاف قدراته الفنية، خصوصا أن الأوراق الفنية للفريقين مكشوفة، إضافة إلى أن مديره الفني المونتينيجري نيبوشا، يعرف الكرة الأردنية من خلال قيادته لفريق الفيصلي في فترة سابقة وحقق معه نتائج مميزة محليا وعربيا، ويعرف مستوى لاعبي الحسين، وهذا ما أكده في أكثر من مناسبة.
ومن المتوقع ـن يدخل الكويت المباراة بشكل متدرج، حيث يعمل نيبوشا على إغلاق المناطق الدفاعية خصوصا من الأطراف أمام لاعبي الحسين، والاعتماد في بداية اللقاء على الهجمات المرتدة لاستيعاب الهجوم الحسيني المتوقع، ويتوقع أن يدفع الكويت بتشكيلة تضم كلا من: سعود الحوشان، سامي الصانع، مشاري العنزي، أمين أبو الفتح، ارسين زولا، رضا هاني، يحيى جيران، محمد دحام ، عمرو عبد الفتاح، محمد مرهون ويوسف ناصر.

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