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كيف تنتهي الأرض؟.. بحث جديد يعطي لمحة مخيفة

10/1/2024 11:49:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعدما اكتشف علماء الفلك كوكبا بعيدا يشبه الأرض، رأوا أن هذا الاكتشاف قد يوفر لمحة مرعبة عن كيف يمكن أن يبدو كوكب الأرض بعد مليارات السنين من الآن.
فقد وجدوا إمكانية أن يكون هذا الكوكب صالحا للسكن، خصوصا أنه يدور حول نجم مشابه لكيفية دوران الأرض حول الشمس، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن دورية Nature Astronomy.
ولكن تعرض نجمه المضيف لموت عنيف في مرحلة ما، تسبب في انفصال الكوكب الخارجي وانجرافه إلى الفضاء، وفق التقرير الذي نشر على موقع "العربية نت".
وأشارت بعض الدراسات إلى أن شمسنا ستبدأ عملية موتها في غضون مليار عام تقريبا. وعندما يحين هذا الوقت، قد يواجه كوكب الأرض مصيرا مشابها لهذا الكوكب المكتشف حديثا.
ويقع الكوكب الجديد ونجمه المضيف بالقرب من الانتفاخ المركزي لمجرة درب التبانة على بعد حوالي 4000 سنة ضوئية من كوكب الأرض، أي ما يعادل حوالي 51 كوادريليون كيلومتر.
ما تم رصده لأول مرة في العام 2020، لكن فريقا من علماء الفلك في جامعة كاليفورنيا ألقى مؤخرا نظرة أخرى على هذا النظام الكوكبي باستخدام تلسكوب كيك الذي يبلغ قطره 10 أمتار في هاواي.
وحددت دراستهم أن هذا الكوكب بحجم الأرض يدور حول نجم قزم أبيض، أو النواة الكثيفة الساخنة لنجم مات. وأضافت أنه قبل موت النجم، ربما كان هذا النظام الكوكبي يشبه إلى حد كبير الأرض التي تدور حول الشمس.
وليس من المستحيل أن يكون هذا الكوكب قد دعم الحياة منذ مليارات السنين. لكن اليوم، يوجد هذا الكوكب الصخري القاحل خارج المنطقة الصالحة للسكن للقزم الأبيض -المنطقة المحيطة بالنجم القادر على دعم الحياة.
لكن موت الشمس سيؤدي في النهاية إلى تبخر محيطات الأرض ومضاعفة نصف قطر مدارها، ولن يحدث هذا إلا إذا لم يبتلع توسع الشمس كوكبنا بالكامل أولاً.
ومع دخول الشمس مرحلة العملاق الأحمر -المرحلة النهائية قبل الموت- فإنها سوف تنتفخ مثل البالون، فتبتلع وتحرق عطارد والزهرة.
وفي الوقت نفسه، فإن كتلتها المتقلصة سوف تتسبب في توسيع مدارات الكواكب الباقية -مثل الأرض، ربما.
أما عن انتفاخ الشمس، فمن شأنه أن يمنح الأرض فرصة ضئيلة للبقاء. ولكن من الممكن أن يبتلع كوكب الأرض إلى جانب عطارد والزهرة خلال مرحلة العملاق الأحمر للشمس.
بدوره، أفاد الباحث الرئيسي كيمينغ تشانغ، وهو زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، في بيان، بأنه لا يوجد حاليا إجماع حول ما إذا كانت الأرض يمكن أن تتجنب ابتلاعها بواسطة الشمس العملاقة الحمراء.
وأضاف أنه على أي حال، لن يكون كوكب الأرض صالحا للسكن إلا لمدة مليار عام أخرى تقريبا، وعند هذه النقطة سوف تتبخر محيطات الأرض بسبب تأثير الاحتباس الحراري الجامح -قبل وقت طويل من خطر ابتلاع العملاق الأحمر.
وبعد 8 مليارات سنة من الآن، ستبدأ الشمس تحولها النهائي إلى قزم أبيض "ميت"، حيث تتشتت طبقاتها الخارجية، تاركة وراءها كرة كثيفة متوهجة بحجم الأرض، لكنها ما تزال تحمل كتلة الشمس الأصلية.
وإذا نجت الأرض من مرحلة العملاق الأحمر للشمس، فستكون قد تحركت بعيدا عن الشمس بمقدار ضعف المسافة التي قطعتها الآن. وسيضعها هذا المدار الجديد بعيدا عن منطقة القزم الأبيض الصالحة للسكن.
واكتشف علماء الفلك هذا النظام الكوكبي البعيد لأول مرة عندما مر أمام نجم أكثر بعدا في العام 2020، مما أدى إلى تكبير ضوئه بمقدار 1000 مرة.
وهذا ما يسمى بـ"حدث العدسة الدقيقة"؛ أي عندما يمر نظام كوكبي أمام نجم، تعمل جاذبية النظام مثل العدسة لتركيز وتضخيم الضوء من النجم الخلفي.
كما قام الباحثون في شبكة تلسكوب العدسة الدقيقة الكورية بتحليل هذا الحدث، وتمكنوا من تحديد أن النظام يتكون من نجم يبلغ نصف كتلة شمسنا تقريبا، وكوكب بحجم الأرض، وكوكب هائل آخر أكبر من كوكب المشتري بـ17 مرة.
وخلصوا إلى أن المسافة بين الكوكب بحجم الأرض والنجم تساوي تقريبا المسافة بين الأرض والشمس. لكن لم يحدد فريق الباحثين نوع النجم الذي تدور حوله الكواكب.
للإجابة عن هذا السؤال، قرر تشانغ ولو وزميلهما جوشوا بلوم -أستاذ علم الفلك في جامعة كاليفورنيا- إلقاء نظرة أخرى على هذا النظام الكوكبي البعيد باستخدام تلسكوب كيك الثاني الذي يبلغ قطره 10 أمتار في هاواي.
ورصدوا النظام بعد ثلاث سنوات من وقوع حدث العدسة الميكروية. وبسبب هذا التوقيت، لم يعد النجم الخلفي مكبرا وأصبح خافتا بما يكفي بحيث كان من المفترض أن يكون النجم "العدسي" -النجم الذي يشكل جزءا من النظام الكوكبي- مرئيا. لكن تشانغ وزملاءه لم يروا شيئا. كما كان من السهل رؤيته، وقد قادت هذه الحقيقة، إلى جانب تفاصيل أخرى معروفة عن النجم العدسي، الباحثين إلى استنتاج أنه لا يمكن أن يكون سوى قزم أبيض.

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