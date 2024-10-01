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لواء الحسا.. تاريخ حضاري وإرث عريق يمتد منذ عصور ما قبل الميلاد

10/1/2024 11:49:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن دار دجلة للنشر والتوزيع، وبدعم من وزارة الثقافة، كتاب "لواء الحسا في محافظة الطفيلة التاريخ الحضاري والأثري"، تأليف كل من إخلاص بخيت الجعافرة وخديجة عبد الكريم النعيمات.
جاء الكتاب في ستة فصول؛ الأول يتناول لواء الحسا بتجمعاته السكنية الثلاثة (الحسا مركز اللواء، جرف الدراويش، العالية)، من حيث الموقع والتسمية والسكان والخدمات، فيما يتطرق الفصل الثاني لطرق المواصلات القديمة، التي كان الحسا وجرف الدراويش إحدى محطاته المهمة، كطريق تراجان، وطريق قافلة الحج الشامي، وخط سكة حديد الحجاز، بينما يبين الفصل الثالث أهمية الحسا في المراجع التاريخية المتعددة.
أما الفصل الرابع فيتناول دور منطقتي الحسا وجرف الدراويش السياسي في أواخر حكم الدولة العثمانية، من خلال المشاركة بثورة الكرك العام 1910، والثورة العربية الكبرى العام 1916، فيما اشتمل الفصل الخامس على الآثار والأماكن السياحية التابعة للواء الحسا، كقلعة الحسا، وواودي الحسا والمناطق التي يمر بها، مثل: خربة المدينة، وخربة التنور، والمياه المعدنية العلاجية في البربيطة وعفرا، وشلالات مجهود ذات الطبيعة الخلابة، وغيرها الكثير، والتي تظهر عراقة المنطقة وتاريخها الحضاري والسياحي.
فيما يتحدث الفصل السادس عن بيان العمق الحضاري والأثري لوادي الحسا عبر العصور المختلفة، منذ ما قبل الميلاد، كالعصرين الحجري والحديدي، وأيضا في العصور النبطية، الرومانية والبيزنطية.
جاء في مقدمة الكتاب أن لواء الحسا التابع لمحافظة الطفيلة يقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، ويعد من المناطق ذات الإرث التاريخي والحضاري، وأثرها ممتد منذ عصور ما قبل الميلاد، كالعصر الحجري والنحاسي والبرونزي، مرورا بالحضارات المتعاقبة، كالأدومية والمؤابية والنبطية والرومانية والبيزنطية والإسلامية.
وتهدف هذه الدراسة، وفقا للمقدمة، إلى بيان التاريخ الحضاري والأثري للواء الحسا لتسليط الضوء على هذه المنطقة لما تتميز به من جمالية، ومراكز سياحية، خصوصا مع مجرى وادي الحسا والأماكن التي يمر بها، وبيان أهمية قلعة الحسا كتراث معماري وحضاري ما يزال شاهدا على روعة وعراقة المنطقة.
تشير خاتمة الكتاب إلى أن المتتبع لتاريخ منطقة لواء الحسا وسيرتها الحضارية، يلحظ أن المنطقة تعاقبت على أرضها حضارات عدة، تركت إرثا عريقا، ما يزال ظاهرا في عصرنا الحاضر، مما مد المنطقة بقيمة تاريخية وحضارية وسياحية، وهذا زاد من أهمية المنطقة، إلى جانب وقوع الحسا وجرف الدراويش على الطريق التجاري الملوكي القديم في أيام الأنباط والرومان، واستمر الاهتمام في العصور الإسلامية كواحدة من محطات الحج التي يفد إليها الحجاج للإقامة والمتاجرة، فكان لابد من توفير الخانات والأسواق لخدمة الحجاج والتجار، فكان للحسا وجرف الدراويش دور واضح ومهم في الأحداث السياسية خلال ثورة الكرك 1910، والثورة العربية الكبرى 1916.
وقد تمكنت منطقة لواء الحسا من تحقيق اكتفاء بمواردها المائية عبر الينابيع وعيون الماء المنتشرة فيها، ولا أدل على ذلك من أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان في فترات زمنية مختلفة، كما يعد وادي الحسا، والأماكن التي تقع على ضفافه، من أهم الأماكن الحضارية والسياحية في جنوب الأردن، ذات الطبيعة الخلابة، وتمتاز المنطقة بتوفر المياه المعدنية العلاجية التي تعد واجهة سياحية علاجية بارزة ومهمة.
وعن لواء الحسا وطرق المواصلات القديمة، تبين المؤلفتان أن لمنطقة لواء الحسا مكانة بارزة على الطرق القديمة، أول هذه الطرق طريق تراجان (الطريق الروماني)، دشن هذا الطريق على أساس قديم استخدم كطريق تجاري-عسكري في عهد الآراميين في الألف الأول قبل الميلاد، وقد خلفهم في ذلك الأنباط في نهاية القرن الأول قبل الميلاد، وكان يسمى آنذاك بطريق الملوك. أما في العصر الروماني فأنشأه الإمبراطور تراجانوس (تراجان)، في الفترة 111-114م، بين عاصمة الولاية العربية -بصرى الشام- وميناء العقبة، بطول حوالي 354 كم، وذلك لتسهيل تحركات القوات الرومانية المتحفزة آنذاك لقمع الثورات العربية المتكررة هنا وهناك.
الكتاب تضمن مجموعة من الصور تظهر الآثار في منقطة لواء الحسا، منها صورة "محطة سكة حديد الدراويش من الجهة الخلفية، وسكة حديد جرف الدراويش من الجانب الغربي، ومحطة سكة حديد الحسا "الجدار الجانبي"، بقايا من خربة التنور 2023، على جانب الطريق المؤدي إلى شلالات مجهود، ثم شلالات مجهود، وادي الحسا/ شلالات مجهود، وادي الحسا/ الفارعة، العينا/ على ضفاف وادي الحسا، وادي الحسا خلال مروره من منطقة العينا، خزانا (أحواض) الماء في العينا، جزء من سد التنور وتظهر فوقه الحمة، البربيطة، استراحة حمامات (المياء المعدنية) في البربيطة، موقع منتجع سيل الحسا، ومخيم سيل الحسا في البربيطة، قلعة الحسا، ألوية محافظة الطفيلة، إلى جانب خريطة الطفيلة من المركز الجغرافي الملكي".

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