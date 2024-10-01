وقاية فعالة.. ما دور المطاعيم في مواجهة الحساسية والإنفلونزا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
عمان - تتزايد حالات الإصابة بأمراض الحساسية الموسمية وانتشار الإنفلونزا مع دخول فصل الخريف، مما يجعل هذا الموسم أكثر تحديا لكثير من الناس. ويعاني الكثيرون من تداخل أعراض الحساسية الموسمية مع أعراض الإنفلونزا، مما يزيد من اعتمادهم على مطعوم الإنفلونزا كوسيلة لتخفيف الأعراض والوقاية من المرض.
يعتبر مطعوم الإنفلونزا وسيلة رئيسية للوقاية، خصوصا في ظل تزايد انتشاره خلال الأشهر الباردة المقبلة، وفقا لاستشاري الأمراض الصدرية والحساسية، الدكتور عبد الرحمن العناني، فإن الإنفلونزا تؤثر على الجميع، لكنها تشكل خطرا أكبر على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسكري.
تكون أعراض الإنفلونزا أكثر حدة وتأثيرا على صحة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مقارنة بالآخرين. لذا، ينصح العناني بأن يتلقى الجميع مطعوم الإنفلونزا، وبشكل خاص الفئات المعرضة لهذه الأمراض. كما يوصي بالحصول على المطعوم لكبار السن ولمن يعملون في أماكن مزدحمة أو من يعملون في القطاع الصحي.
ويلفت العناني إلى أن العديد من البلدان جعلت الحصول على المطعوم إلزاميا في بعض القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصناعة، بسبب الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن الغياب عن العمل نتيجة الإصابة بالإنفلونزا، إذ إن تكلفة توفير المطعوم أقل بكثير من الخسائر الناتجة عن المرض.
أما بخصوص إبرة الحساسية الموسمية، يقول العناني: "على الرغم من الاعتماد الكبير عليها لتخفيف أعراض الحساسية، إلا أنه يجب الحذر من مخاطرها. فهذه الإبرة تحتوي على كميات مرتفعة من الكورتيزون، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الاكتئاب، وارتفاع مستوى السكر في الدم، وهشاشة العظام المبكرة، وزيادة الوزن. وتزداد خطورة هذه الإبرة عند الأطفال، حيث قد تؤدي إلى تأخر في النمو وتفاقم هشاشة العظام." ولا ينصح باستخدام إبرة الحساسية إلا في الحالات الشديدة التي يصعب السيطرة عليها بالأدوية التقليدية.
ويشدد على أن هناك بعض الفئات التي يجب أن تتجنب الحصول على مطعوم الإنفلونزا، كالأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض عليهم الامتناع عن أخذ المطعوم، نظرا لأن بعض أنواع اللقاحات تحتوي على بروتين البيض. كما يحذر من استخدام المطعوم لدى الحوامل، خصوصا في الأشهر الأولى.
وعن النصائح لتقليل خطر الإصابة بالمرض والوقاية من الإنفلونزا والحساسية، يوصي العناني بمجموعة من الإجراءات البسيطة، وأهمها الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خاصة في فترات الذروة.
ويؤكد أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات يساعد على تعزيز جهاز المناعة، والالتزام بتناول الأدوية التي توصف من الطبيب والحرص على إكمال العلاج بشكل كامل، مؤكدا أن الكثيرين يهملون إكمال العلاج بعد شعورهم بالتحسن ما يجعل الحالة المرضية تعود بشكل أقوى.
وينصح العناني على أخذ قسط كاف من الراحة والنوم، حيث يساعد ذلك في تقوية الجهاز المناعي، منوها أن الالتزام بالنصائح الطبية والوقاية الأساسية من الإنفلونزا والحساسية هو الخيار الأفضل لتجنب المضاعفات الكبيرة التي قد تنجم عن هذه الأمراض خلال هذا الموسم.
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