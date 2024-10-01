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وقاية فعالة.. ما دور المطاعيم في مواجهة الحساسية والإنفلونزا؟

10/1/2024 11:49:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان - تتزايد حالات الإصابة بأمراض الحساسية الموسمية وانتشار الإنفلونزا مع دخول فصل الخريف، مما يجعل هذا الموسم أكثر تحديا لكثير من الناس. ويعاني الكثيرون من تداخل أعراض الحساسية الموسمية مع أعراض الإنفلونزا، مما يزيد من اعتمادهم على مطعوم الإنفلونزا كوسيلة لتخفيف الأعراض والوقاية من المرض.
يعتبر مطعوم الإنفلونزا وسيلة رئيسية للوقاية، خصوصا في ظل تزايد انتشاره خلال الأشهر الباردة المقبلة، وفقا لاستشاري الأمراض الصدرية والحساسية، الدكتور عبد الرحمن العناني، فإن الإنفلونزا تؤثر على الجميع، لكنها تشكل خطرا أكبر على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسكري.
تكون أعراض الإنفلونزا أكثر حدة وتأثيرا على صحة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مقارنة بالآخرين. لذا، ينصح العناني بأن يتلقى الجميع مطعوم الإنفلونزا، وبشكل خاص الفئات المعرضة لهذه الأمراض. كما يوصي بالحصول على المطعوم لكبار السن ولمن يعملون في أماكن مزدحمة أو من يعملون في القطاع الصحي.
ويلفت العناني إلى أن العديد من البلدان جعلت الحصول على المطعوم إلزاميا في بعض القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصناعة، بسبب الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن الغياب عن العمل نتيجة الإصابة بالإنفلونزا، إذ إن تكلفة توفير المطعوم أقل بكثير من الخسائر الناتجة عن المرض.
أما بخصوص إبرة الحساسية الموسمية، يقول العناني: "على الرغم من الاعتماد الكبير عليها لتخفيف أعراض الحساسية، إلا أنه يجب الحذر من مخاطرها. فهذه الإبرة تحتوي على كميات مرتفعة من الكورتيزون، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الاكتئاب، وارتفاع مستوى السكر في الدم، وهشاشة العظام المبكرة، وزيادة الوزن. وتزداد خطورة هذه الإبرة عند الأطفال، حيث قد تؤدي إلى تأخر في النمو وتفاقم هشاشة العظام." ولا ينصح باستخدام إبرة الحساسية إلا في الحالات الشديدة التي يصعب السيطرة عليها بالأدوية التقليدية.
ويشدد على أن هناك بعض الفئات التي يجب أن تتجنب الحصول على مطعوم الإنفلونزا، كالأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض عليهم الامتناع عن أخذ المطعوم، نظرا لأن بعض أنواع اللقاحات تحتوي على بروتين البيض. كما يحذر من استخدام المطعوم لدى الحوامل، خصوصا في الأشهر الأولى.
وعن النصائح لتقليل خطر الإصابة بالمرض والوقاية من الإنفلونزا والحساسية، يوصي العناني بمجموعة من الإجراءات البسيطة، وأهمها الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خاصة في فترات الذروة.
ويؤكد أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات يساعد على تعزيز جهاز المناعة، والالتزام بتناول الأدوية التي توصف من الطبيب والحرص على إكمال العلاج بشكل كامل، مؤكدا أن الكثيرين يهملون إكمال العلاج بعد شعورهم بالتحسن ما يجعل الحالة المرضية تعود بشكل أقوى.
وينصح العناني على أخذ قسط كاف من الراحة والنوم، حيث يساعد ذلك في تقوية الجهاز المناعي، منوها أن الالتزام بالنصائح الطبية والوقاية الأساسية من الإنفلونزا والحساسية هو الخيار الأفضل لتجنب المضاعفات الكبيرة التي قد تنجم عن هذه الأمراض خلال هذا الموسم.

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