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بني مصطفى: تحسين نوعية الحياة لكبار السن والتعامل مع حاجاتهم وقضاياهم

10/1/2024 11:48:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية، أمس، في دار وادي الشتا للمسنين، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من تشرين الأول "اكتوبر" من كل عام.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها للحفل، "إن تنظيم هذا الاحتفال يأتي حرصا من الوزارة على مشاركة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا بهذه المناسبة العالمية، وتأكيدا لهم على أهميتهم في حياتنا وضرورة تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لهم".
وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة لكبار السن هي جزء من الخدمات التي تقدمها الوزارة ، مضيفة أن الوزارة لديها شراكات فاعلة مع القطاعين التطوعي والخاص، لشمول المنتفعين بكافة الخدمات اللازمة، بما يضمن صون كرامتهم، وإنسانيتهم.
وبينت، أن الوزارة قامت بتفعيل حساب خاص للخدمات المقدمة لفئة كبار السن، بهدف التحسين المستمر للخدمات الموجهة للمنتفعين والمحافظة على ديمومتها.
وتطرقت، إلى الإستراتيجية الوطنية لكبار السن، التي جرى إعدادها من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع الشركاء، والتي تُركز على تحسين نوعية الحياة لكبار السن، والتعامل مع حاجاتهم وقضاياهم بصورة شمولية.
وأشادت بني مصطفى، بمستوى الخدمات التي تُقدمها دار وادي الشتا للمسنين وجميع دور رعاية كبار السن.
ووزعت الهدايا على كبار السن المنتفعين، وتنظيم فقرات ترفيهية وأعمال تطوعية وفنية بمشاركة منتفعات من دار الكاظم للبرامج البريئة للأيتام، وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. وتفقدت بني مصطفى، خلال جولة قامت بها على هامش الحفل، واقع الخدمات التي تقدمها دار وادي الشتا للمنتفعين والمنتفعات.-(بترا)

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