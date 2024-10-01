بني مصطفى: تحسين نوعية الحياة لكبار السن والتعامل مع حاجاتهم وقضاياهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية، أمس، في دار وادي الشتا للمسنين، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من تشرين الأول "اكتوبر" من كل عام.
وقالت وزيرة
التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها للحفل، "إن تنظيم هذا الاحتفال يأتي حرصا من الوزارة على مشاركة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا بهذه المناسبة العالمية، وتأكيدا لهم على أهميتهم في حياتنا وضرورة تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لهم".
وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة لكبار السن هي جزء من الخدمات التي تقدمها الوزارة ، مضيفة أن الوزارة لديها شراكات فاعلة مع القطاعين التطوعي والخاص، لشمول المنتفعين بكافة الخدمات اللازمة، بما يضمن صون كرامتهم، وإنسانيتهم.
وبينت، أن الوزارة قامت بتفعيل حساب خاص للخدمات المقدمة لفئة كبار السن، بهدف التحسين المستمر للخدمات الموجهة للمنتفعين والمحافظة على ديمومتها.
وتطرقت، إلى الإستراتيجية الوطنية لكبار السن، التي جرى إعدادها من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع الشركاء، والتي تُركز على تحسين نوعية الحياة لكبار السن، والتعامل مع حاجاتهم وقضاياهم بصورة شمولية.
وأشادت بني مصطفى، بمستوى الخدمات التي تُقدمها دار وادي الشتا للمسنين وجميع دور رعاية كبار السن.
ووزعت الهدايا على كبار السن المنتفعين، وتنظيم فقرات ترفيهية وأعمال تطوعية وفنية بمشاركة منتفعات من دار الكاظم للبرامج البريئة للأيتام، وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. وتفقدت بني مصطفى، خلال جولة قامت بها على هامش الحفل، واقع الخدمات التي تقدمها دار وادي الشتا للمنتفعين والمنتفعات.-(بترا)
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