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البلبيسي: تحديد الوسائل العلمية لتطوير عمل المختبرات

10/1/2024 11:48:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لشبكة المختبرات الوطنية، بحضور ممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وبحسب بيان للمركز، أمس قال رئيس المركز د.عادل البلبيسي، إن الاجتماع جاء نتيجة الحاجة الماسة لوجود مرجعية ذات مستوى فني متقدم، لتحديد الوسائل العملية والعلمية لتطوير عمل المختبرات، ومراجعة وتطوير السياسات العامة والإجراءات الخاصة بعملها، إضافة إلى رفع التوصيات بشأن بناء القدرات وسوية الكفاءات.
وأكد أن عمل المختبرات يعتبر ركيزة أساسية يعتمد عليها تشخيص معظم الأمراض المستجدة والمنبعثة، مشيرا إلى تطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة وبناء قدرات العاملين كجزء لا يتجزأ من تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
وبين البلبيسي، أن المركز يعمل على تشكيل لجان تدعم عمله في مراجعة وتطوير واستحداث السياسات والبروتوكولات الصحية، ورفع التوصيات المبنية على الأسس العلمية، موضحا أنه تم تشكيل المجلس التنفيذي لشبكة المختبرات، الذي اختير أعضاؤه من الخبراء وأصحاب المعرفة بمجال المختبرات الطبية والبيئية والبحثية.
من جهتها، استعرضت مديرة مديرية المختبرات في المركز د. ربى الصمادي، أهداف تشكيل المجلس، المتمثلة في توفير معلومات مخبرية عالية الجودة والدقة لاستخدامها في اتخاذ قرارات متعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى تنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح وغيرها من التهديدات الصحية، وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية.
وأضافت أن من الأهداف الرئيسة أيضا، رصد ومتابعة التهديدات الصحية البيئية وعلاقتها بالأوبئة والأمراض السارية، عبر تنفيذ عدة فحوص ذات علاقة بين القطاعات المختلفة والربط بينها، إضافة إلى ربط المختبرات الوطنية إلكترونيا ضمن قاعدة بيانات واحدة تحت مظلة المركز، ما يوفر بيانات دقيقة شاملة، لتمثل مرجعا مهما لتحديد نسب ومعدلات الأمراض والبحوث العلمية والتوصيات.
وأشارت الصمادي، إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة إقليميا ودوليا، ما يسمح بتبادل الخبرات، ويسهم في تنفيذ إستراتيجية الاستجابة المتكاملة للطوارئ بشكل ناجح، إضافة الى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديث وتطوير السياسات وإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالمختبرات، مؤكدة أهمية حصر المعدات والأجهزة المخبرية والموارد البشرية العاملة في قطاع المختبرات الوطنية.
وناقش الاجتماع وضع الهيكل التنظيمي والإداري لعمل المجلس للمرحلة المقبلة، فيما تم الاتفاق على إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء لمدة أسبوع لمراجعة ما تمت مناقشته، للخروج بالنسخة النهائية من مسودة الشروط المرجعية، إلى جانب التوافق على مراجعة الأهداف والمهام والصلاحيات للمجلس التنفيذي للشبكة.
وبحسب النظام الأساسي للمجلس، فإن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة سيكون رئيسا للمجلس، في حين انتخب د. محمد القضاة، نائبا للرئيس، وعينت د. الصمادي مقررا للمجلس.-(بترا)

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