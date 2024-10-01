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خبراء: أسعار بذور القمح والشعير مدعومة.. ودعوة لزراعتها في الشمال

10/1/2024 11:48:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - قال خبراء إن التغيرات المناخية تؤثر على مزارعي القمح والشعير، جراء اعتمادهم على مياه الأمطار في عمليات الري وليس باستطاعتهم استخدام الري التكميلي.
وبينوا لـ"الغد"، أنه لزيادة كميات الإنتاج والوصول لتحقيق الأمن الغذائي لا بد من التوجه إلى مناطق الشمال وزراعة الأراضي المجاورة لمناطق السدود والحصاد المائي بغض النظر عن الحيازات كي يتمكنوا من استخدام الري التكميلي في حال كان الموسم المطري ضعيفا.
ودعوا لتقسيم المناطق في المملكه إلى ثلاث أقسام " شمالية، شرقية، جنوبية" تكون مرتبطة بدائرة الأرصاد الجوية، بحيث تستطيع الدائرة التنبؤ بالموسم المطري في كل عام وعلى ضوئها يتم زراعة بذور "القمح والشعير".
وبينوا أن أسعار البذور غير مرتفعة، وأن الحكومة تقدم الدعم لهم لتشجعيهم على زراعتها.
من جهته بين مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، لـ"الغد"، أن المؤسسة توفر البذار المحسن من القمح والشعير للمزارعين بأسعار مدعومة من الحكومة، مضيفاً أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم هو 500 دينار و420 دينارا لطن بذار الشعير المعقم والمغربل.
وأشار إلى أن خزينة الحكومة تتحمل كلفة عملية الغربلة والتعقيم للطن الواحد من بذار القمح والشعير، ونواتجها، تقدر بـ(100) دينار للطن.
وأكد أن قرار الحكومة بشراء بذار القمح والشعير من المزارعين بأسعارٍ مدعومة، جزء لا يتجزأ من دعمها المتواصل لهم، وذلك لما للتوسع بزراعة محصولي القمح والشعير من قيمة مضافة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الشلبي أن هذا القرار يشجع المزارعين في المملكة على زراعة أراضيهم بمحصولي القمح والشعير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المؤسسة وعبر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة(2022-2025) تعمل على على إعادة تأهيل محطات إكثار البذار التابعة لها لزيادة قدرتها الإنتاجية من بذار القمح والشعير المحسن، وتوفيره للمزارعين بأعلى جودة.
وزير الزراعة الأسبق م. سعيد المصري، قال إن المؤسسة التعاونية تدعم مزارعي القمح والشعير، لافتا إلى أن أسعارها غير مرتفعة.
وأضاف، إن موضوع الحيازات لصغار المزارعين مرتبط حاليا بكميات الأمطار وكيفية ثأثير التغيرات المناخية على كميات الإنتاج، حيث إن معظم من يزرعون مادتي القمح والشعير يعتمدون على مياه الأمطار وليس بمقدورهم استخدام الري التكميلي.
وبين أن الحل بالتوجه لمناطق الشمال وزراعة الحيازات بجانب السدود ومشاريع الحصاد المائي وحفر آبار عميقة للاستعانة بها بعمليات الري التكميلي، الأمر الذي يرفع عمليات الإنتاج من1 % إلى 5 % إلى أن نصل لـ40 %، ما يحقق الأمن الغذائي للأردن.
من جهته دعا مدير عام اتحاد المزارعين م. محمود العوران، المؤسسة التعاونية بالتعاون مع "الأرصاد"، لتقسيم المملكة لثلاث أقسام مناطق "شمالية، شرقية، جنوبية".
وأضاف، إن دائرة الأرصاد الجوية أصبح بمقدورها عبر الأجهزة التي تمتلكها الاطلاع على الأحوال الجوية موسميا، بحيث تكون الرؤية واضحة للمزارعين، ولكي لا يتكرر ما حصل مع مزارعي المناطق الجنوبية العام الماضي بعد أن أخذوا حصتهم من البذور لم يستفيدوا منها جراء ضعف الموسم المطري.
ولتلافي ذلك، دعا المؤسسة التعاونية لأن يكون هناك ارتباط وثيق مع "الأرصاد الجوية" ومواقع تنبؤ الطقس المختلفة، لمعرفة الحالة الجوية لكل منطقة.
وحول أسعار مادتي القمح والشعير، لفت العوران إلى أنه لا فرق بين صغار وكبار المزارعين، حيث يجب الاهتمام بالمحاصيل الحقلية بخاصة في ظل تقلص الحيازات الزراعية، نتيجة تفتت الملكيات، وبالتالي لابد من وجود تشريع يحد من عملية إفراز الأراضي الصالحة لزراعة القمح الشعير في ظل الظروف الحالية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد ضرورة البحث عن الاستفادة من الحصاد المائي والأراضي الموجودة بجانب السدود بحيث يتم استغلالها حتى وإن كانت ملكياتها خاصة.
هذا وكانت أعلنت المؤسسة التعاونية الأردنية أول من أمس عن البدء ببيع البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين عبر محطات إكثار البذار التابعة لها في أقاليم المملكة "الشمال والوسط والجنوب"، اعتباراً من مطلع الشهر الحالي وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.
وقال إن المؤسسة توفر العديد من أصناف البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين، والتي تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.
يشار إلى أن مشروع إكثار البذار يهدف للمساهمة بتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لاستغلال أراضيهم عبر تأمينهم وتزويدهم بالبذار لزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

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