البكار: أهمية تطوير مهارات الشباب بالتدريب المهني بخاصة ذوي التخصصات الراكدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - أكد وزير
العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني د. خالد البكار، أهمية تطوير مهارات الشباب بالتدريب المهني خاصة من ذوي التخصصات الراكدة، عبر تدريبهم على المهارات اللازمة والجاذبة في سوق العمل.
وأشار خلال اجتماع، امس، مع مدير عام المؤسسة د.أحمد الغرابية وفريق عمل المؤسسة، بإنجازات المؤسسة وخططها المستقبلية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المعايير والمؤشرات الموجودة في خطة الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد البكار، ضرورة التوسع ببرامج التدريب المهني لتشمل جميع الأعمار وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، والاستمرار في ما تم إنجازه سابقا بالعمل التشاركي، مشددا على ضرورة التركيز على فئة الشباب والشابات من الأعمار كافة سواء خريجين قدامى أو جدد، إضافة للتركيز على السيدات في مناطق الأطراف لتفعيل دورهن في المجتمع مع أهمية توجيه الاستثمار نحو هذه المناطق عبر إيحاد شراكات حقيقية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.
من جانبه، أكد الغرابية أن المؤسسة تركز على تدريب الشباب والشابات وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني الذي يأتي ضمن مساعي المؤسسة لحل أزمة البطالة وتجهيز الشباب الأردنيين بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
واستعرض أولويات المؤسسة للأعوام 2024-2025، والتي ترتكز على رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تعزيز دور المؤسسة في تطوير الكفاءات المهنية وتأهيل القوى العاملة.
كما قدم، عرضا شاملا عن المشاريع الحالية للعام الحالي التي تهدف لرفع مستوى التدريب وتعزيز الجاهزية المهنية منها استكمال تنفيذ المبادرة الملكية لتطوير تخصص فنون الطهي في 4 محافظات وهي مأدبا، إربد، جرش، العقبة، ومشروع العمالة الماهرة لسوق العمل الألماني، والمشروع السياحي للباحثين والعاملين في القطاع، وتجهيز المركز المتميز لصياغة الحلي والمجوهرات، ومشروع "أرضي" للباحثين و العاملين في القطاع الزراعي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المستقبلية لعام 2025 التي ستركز على الابتكار في أساليب التدريب لمواكبة التغيرات السريعة في متطلبات سوق العمل.-(بترا)
MENAFN01102024000072011014ID1108737633
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.