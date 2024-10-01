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البكار: أهمية تطوير مهارات الشباب بالتدريب المهني بخاصة ذوي التخصصات الراكدة

10/1/2024 11:48:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني د. خالد البكار، أهمية تطوير مهارات الشباب بالتدريب المهني خاصة من ذوي التخصصات الراكدة، عبر تدريبهم على المهارات اللازمة والجاذبة في سوق العمل.
وأشار خلال اجتماع، امس، مع مدير عام المؤسسة د.أحمد الغرابية وفريق عمل المؤسسة، بإنجازات المؤسسة وخططها المستقبلية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المعايير والمؤشرات الموجودة في خطة الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد البكار، ضرورة التوسع ببرامج التدريب المهني لتشمل جميع الأعمار وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، والاستمرار في ما تم إنجازه سابقا بالعمل التشاركي، مشددا على ضرورة التركيز على فئة الشباب والشابات من الأعمار كافة سواء خريجين قدامى أو جدد، إضافة للتركيز على السيدات في مناطق الأطراف لتفعيل دورهن في المجتمع مع أهمية توجيه الاستثمار نحو هذه المناطق عبر إيحاد شراكات حقيقية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.
من جانبه، أكد الغرابية أن المؤسسة تركز على تدريب الشباب والشابات وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني الذي يأتي ضمن مساعي المؤسسة لحل أزمة البطالة وتجهيز الشباب الأردنيين بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
واستعرض أولويات المؤسسة للأعوام 2024-2025، والتي ترتكز على رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تعزيز دور المؤسسة في تطوير الكفاءات المهنية وتأهيل القوى العاملة.
كما قدم، عرضا شاملا عن المشاريع الحالية للعام الحالي التي تهدف لرفع مستوى التدريب وتعزيز الجاهزية المهنية منها استكمال تنفيذ المبادرة الملكية لتطوير تخصص فنون الطهي في 4 محافظات وهي مأدبا، إربد، جرش، العقبة، ومشروع العمالة الماهرة لسوق العمل الألماني، والمشروع السياحي للباحثين والعاملين في القطاع، وتجهيز المركز المتميز لصياغة الحلي والمجوهرات، ومشروع "أرضي" للباحثين و العاملين في القطاع الزراعي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المستقبلية لعام 2025 التي ستركز على الابتكار في أساليب التدريب لمواكبة التغيرات السريعة في متطلبات سوق العمل.-(بترا)

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