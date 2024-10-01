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الأردن يقطع شوطا في منظومة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح

10/1/2024 11:48:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – ناقش مشاركون في مائدة مستديرة حول "موقف الأمم المتحدة الموحد بشأن الاحتجاز تقليل الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز والسجون"، أمس التدابير العملية الرامية للحد من الاكتظاظ والاحتجاز قبل المحاكمة وخلالها وبعدها.
ويعقد المائدة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشراكة مع مديرية الأمن العام، ويشارك فيها خبراء في العمل الإصلاحي والسجني، وقضاة وممثلو إدارات عامة معنية بالسجون في المنطقة ومؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني وبرلمانيين.
وتناول المشاركون تجارب دول مشاركة فيها وما تتبعه من إجراءات للحد من الاكتظاظ في السجون، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل مع إدارات السجون للحد من آثار الاكتظاظ وحماية حقوق السجناء.
مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، استهل الجلسة الافتتاحية بالتاكيد على مبادئ مديرية الأمن العام لتطوير آليات تعزيز حقوق الإنسان، وتوطيد أسس العدالة الجنائية بتطبيقات أمنية مثلى، وممارسات قانونية تعبر عن ضمائرنا.
وقال المعايطة، "سعت السياسات والتشريعات العقابية لتوفير الوقاية والرعاية لتأهيل المحكوم عليهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، قادرين على العيش الكريم، لكن التحديات غالبا تحول دون نجاح المؤسسات العقابية في مساعيها، ومنها ضعف برامج رعايتها ودعمها المادي".
وأشار إلى أن الأردن قطع شوطا في منظومة العمل المتعلقة بتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لنهج إصلاحي شمولي، يستند على خطط وبرامج وإستراتيجيات، أعدت بنهج علمي متطور، يخدم المسيرة الإصلاحية ويراعي مصلحة النزلاء وينسجم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأضاف، آمنت المديرية بأهمية التنسيق والتعاون مع الداعمين والشركاء في دول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، ما عزز من قدراتها على وضع الخطط وتنفيذها والمضي نحو تحقيق مزيد من الإنجازات لمشاريع قائمة وأخرى مستقبلية واعدة تسهم بتحقيق أهدافنا.
من جهته، قال الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مازن شقورة، في سياق عدم كفاية الإصلاحات في نظام العدالة الجنائية والتمويل، إن السجون تشهد اكتظاظا كارثيا ونقصا في الموارد مع ارتفاع عدد السجناء، ما يزيد من الضغط عليها ويثير القلق بشأن البعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بنسبة المحتجزين غير المحكوم عليهم كجزء صغير من إجمالي نزلاء السجون.
وأشار شقورة إلى أن نقص العمل وانخفاض الأنشطة التعليمية وبرامج التأهيل جراء الاكتظاظ يؤدي لزيادة العنف في السجون، مضيفا أنّ العيوب البنيوية في أنظمة العدالة الجنائية، بما في ذلك المتعلقة بالتمييز العنصري والتحيز، تؤدي للشعور بمشاعر الظلم وعدم المساواة، ما يؤدي غالبا للعنف وتدهور حقوق الإنسان والنظام السجني.
وأضاف، أنّ الحجة الأكثر شيوعًا في أي نقاش حول كيفية تحسين الوضع في السجون هي الميزانية، فبدون استثمارات جديدة كبيرة لا يمكن تحسينها، ولا بناء منشآت جديدة، ولا توظيف وتدريب وتجهيز الموظفين أو إنشاء برامج كافية أو تحسين النظام القضائي، وبرغم صحّة ذلك "إلا أن ذلك غالبًا ما يكون مجرد عذر، وينم عن عدم الرغبة الحقيقية بالتقدم، نظرا لنقص الإرادة الحقيقية والجهود، والمعرفة، مؤكدا أنّ هناك طرقا وأدوات للتعامل بفعالية مع هذه المسألة لصالح المجتمع ككل، ولا تتطلب استثمارات كبيرة، وبعضها يأتي بتكاليف قليلة أو بدون تكلفة على الإطلاق".
المديرة الإقليمية في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط تغريد جبر، بينت أن هناك أكثر من 102 دولة تعاني من ظاهرة اكتظاظ السجون، وتصل نسبة الاكتظاظ في 8 دول لأكثر من 300 % من حجم القدرة الاستعابية و150 % في 59 دولة أخرى، أما المتوسط العالمي المتعارف عليه لظاهرة الاكتظاظ فهو 200 % وفقا لتقرير المنظمة العام الحالي.
ووصفت جبر ظاهرة الاكتظاظ بالـ"العبء الثقيل ماديا وإداريا ومعنويا ليس فقط على السجناء، بل وعلى العاملين في السجون" مشيرة إلى أن ذلك يؤثر سلبا على مناحي الحياة اليومية للسجناء من مأكل ومشرب وملبس وخدمات صحية وبرامج اعاده تأهيل وادماج وغيرها، كما له اثر سلبي على الإدارة اليومية للمؤسسات السجنية، كعملية التصنيف والتسكين وحفظ الأمن والاستقرار في هذه المؤسسات، وإدارة تنقلات السجناء وخروجهم للمحاكم وبرامج التشغيل والتدريب، انتهاء بعملية الإفراج.
وأكدت على أنّ المنظمة تؤمن بأن تحقيق العدالة ومحاربة الجريمة والعيش في مجتمعات آمنة "لا تتحقق بمجرد الاحتجاز فقط"، بل بتطوير برامج إعادة إصلاح وتأهيل تضمن الكرامة الإنسانية، والتقليل من فرص العودة للجرم وتطوير ساسيات جنائية تحارب أسباب الجريمة وتعالجها من جذورها.
وخلال عمل المنظمة في المنطقة على مدار الـ30 عاما الماضية، شهدت توجه دول المنطقة لتبني سياسات وإصلاحات عملية، تسعى لتطوير المنظومة السجنية بما يتوافق مع المعايير الدولية لإدارة العدالة وحقوق الانسان، وتبني إصلاحات قانونية وعملية تهدف للحد من الاكتظاظ.
وحتى في الدول التي تواجه أوضاع سياسية غير المستقرة من توترات وصراعات، كان لها أثر مباشر على نظم العدالة وتحديد السجون، كما في اليمن والسودان بحيث كانت الإدارات السجنية حريصة على استمرار العمل وتوفير كافة الخدمات والحماية للسجناء.
كما يأتي اعتماد الموقف الموحد لمنظومة الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز خطوة جوهرية نحو تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، ويؤكد على إن تقليل الاعتماد على الاحتجاز وتطبيق البدائل غير الاحتجازية ليس فقط مطلبًا حقوقيًا، بل هو ضرورة إنسانية، تساهم في إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي وحفظ الأمن والسلم.

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