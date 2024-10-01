المومني: الأردن ينجح بتوطيد معادلة الأمن والاستقرار رغم الصعوبات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان– أكد وزير
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه على الرغم من جميع الظروف المحيطة في الأردن، إلا أن المملكة استطاعت أن تؤكد وترسّخ قدرتها في الدفاع عن مصالحها وتوطيد معادلة الأمن والاستقرار.
وتابع المومني في مؤتمر صحفي عقد على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس، "إن المطلوب منا في هذه المرحلة أن ندرك التحديات الإقليمية المختلفة وأن نكون متعاضدين مع قيادتنا ونلتف حول رايتنا ومصالحنا، مشددا على وجوب عدم السماح لأي أحد بـ"العبث بمشهدنا الداخلي".
وحول الاعتصامات السلمية التي تقام في عدد من المناطق في عمان والمدن الأخرى، أكد وجوب عدم السماح بأي هتافات أو شعارات خارجة عن منظومة القيم الوطنية الأردنية، داعيا إلى أهمية النظر إلى "قضايا الأمة العربية وأن نساندها بكل ما أُعطينا من قوة لكي نفوّت الفرصة على أي كان أن يتلاعب بالنسيج الوطني الأردني، أو يتبنى شعارات وهتافات خارجة عن منظومة القيم الوطنية".
وقال، "أعتقد جازما أن اللغة الدبلوماسية الأردنية من القوة والجرأة والتقدم بحيث لا تقارن بأي موقف آخر على مستوى الوطن العربي أو حتى الدولي".
وأضاف المومني إنه كان لدى الأردن ووزير الخارجية "معركة دبلوماسية وما زالت، يخوضها الأردن في الدفاع عن الأونروا".
وحذّر من التصعيد الإقليمي في المنطقة، ومن أن هذا الأمر سيدفع ثمنه الجميع، مطالبا بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وحقّه في إقامة دولته ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه.
وأشار إلى ضرورة وقف العدوان على غزة ولبنان والانتهاكات في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء أكد موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، لنيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني ورفع الظلم التاريخي عنهم.
وبين المومني أن مجلس الوزراء أكد وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء في لبنان.
وشدّد على أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة كانت بضرورة الانفتاح على وسائل الإعلام وتعزيز انسيابية تدفق المعلومات إلى الصحفيين.
وقال المومني، "إن كل ساعة وكل دقيقة من أوقات الوزراء هي ملك للمواطن، وبالتالي يجب أن نوظف كافة الأوقات لكي نستطيع أن نخدم مواطننا بالشكل الذي يستحق، لأننا في النهاية جميعنا موجودون لخدمة المواطن".
وشدد على منعة الاقتصاد الوطني وصموده أمام التحديات المختلفة رغم الظروف الإقليمية والتداعيات العديدة في المنطقة.
وأضاف أنه على الرغم من الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على كافة الدول وعلى جميع الاقتصادات إلا أن الاقتصاد الأردني ما زال يتمتع بالمنعة والصمود في وجه التحديات المختلفة.
وقال الناطق الرسمي إن الأردن استطاع أن يؤكد ويرسخ قدرته في الدفاع عن مصالحه، وترسيخ استقراره، مضيفا "يجب أن نكون ملتفين حول قيادتنا الهاشمية" في ظل الظروف الإقليمية الملتهبة.
وشدد على أن ما تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار لتثبيت الأمن على الحدود.
وأكد أن الاعتداء على رجال الأمن فعلٌ مدان من الحكومة مثلما هو فعل مدان من كل أردني شريف.
واعتبر أن رجال الأمن "يقومون بدور نبيل وشريف في الدفاع عن أمننا وعن جميع المتظاهرين".
وفيما يخص الحرب الإسرائيلية على لبنان وإجلاء الأردنيين من هناك، قال المومني إن مركز الأزمات في وزارة الخارجية يتابع هذا الأمر ومن خلال سفارتنا في بيروت "لدينا قدرة في التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة وبالتالي تتم متابعة هذا الأمر من قبل الوزارة".
وأوضح أن الاتصالات مع النواب مستمرة، وستكون هناك المزيد من اللقاءات عندما تتضح الكتل النيابية المختلفة وعندما "نقترب من موعد الاستحقاق الدستوري".
وقال إن الحكومة تنظر بكل احترام وتقدير لأعضاء مجلس النواب، وتتطلع للتعاون معهم فيما يخدم مصلحة الأردن على الصعيدين التشريعي والرقابي.
وحول لبنان، أكد "لا نتمنى سوى الخير والسلامة لأهلنا في لبنان ونتمنى ألا يكون هناك نزوح أو أي تداعيات على هذا الصعيد".-(بترا)
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