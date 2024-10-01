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المومني: الأردن ينجح بتوطيد معادلة الأمن والاستقرار رغم الصعوبات

10/1/2024 11:48:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان– أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه على الرغم من جميع الظروف المحيطة في الأردن، إلا أن المملكة استطاعت أن تؤكد وترسّخ قدرتها في الدفاع عن مصالحها وتوطيد معادلة الأمن والاستقرار.
وتابع المومني في مؤتمر صحفي عقد على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس، "إن المطلوب منا في هذه المرحلة أن ندرك التحديات الإقليمية المختلفة وأن نكون متعاضدين مع قيادتنا ونلتف حول رايتنا ومصالحنا، مشددا على وجوب عدم السماح لأي أحد بـ"العبث بمشهدنا الداخلي".
وحول الاعتصامات السلمية التي تقام في عدد من المناطق في عمان والمدن الأخرى، أكد وجوب عدم السماح بأي هتافات أو شعارات خارجة عن منظومة القيم الوطنية الأردنية، داعيا إلى أهمية النظر إلى "قضايا الأمة العربية وأن نساندها بكل ما أُعطينا من قوة لكي نفوّت الفرصة على أي كان أن يتلاعب بالنسيج الوطني الأردني، أو يتبنى شعارات وهتافات خارجة عن منظومة القيم الوطنية".
وقال، "أعتقد جازما أن اللغة الدبلوماسية الأردنية من القوة والجرأة والتقدم بحيث لا تقارن بأي موقف آخر على مستوى الوطن العربي أو حتى الدولي".
وأضاف المومني إنه كان لدى الأردن ووزير الخارجية "معركة دبلوماسية وما زالت، يخوضها الأردن في الدفاع عن الأونروا".
وحذّر من التصعيد الإقليمي في المنطقة، ومن أن هذا الأمر سيدفع ثمنه الجميع، مطالبا بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وحقّه في إقامة دولته ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه.
وأشار إلى ضرورة وقف العدوان على غزة ولبنان والانتهاكات في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء أكد موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، لنيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني ورفع الظلم التاريخي عنهم.
وبين المومني أن مجلس الوزراء أكد وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء في لبنان.
وشدّد على أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة كانت بضرورة الانفتاح على وسائل الإعلام وتعزيز انسيابية تدفق المعلومات إلى الصحفيين.
وقال المومني، "إن كل ساعة وكل دقيقة من أوقات الوزراء هي ملك للمواطن، وبالتالي يجب أن نوظف كافة الأوقات لكي نستطيع أن نخدم مواطننا بالشكل الذي يستحق، لأننا في النهاية جميعنا موجودون لخدمة المواطن".
وشدد على منعة الاقتصاد الوطني وصموده أمام التحديات المختلفة رغم الظروف الإقليمية والتداعيات العديدة في المنطقة.
وأضاف أنه على الرغم من الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على كافة الدول وعلى جميع الاقتصادات إلا أن الاقتصاد الأردني ما زال يتمتع بالمنعة والصمود في وجه التحديات المختلفة.
وقال الناطق الرسمي إن الأردن استطاع أن يؤكد ويرسخ قدرته في الدفاع عن مصالحه، وترسيخ استقراره، مضيفا "يجب أن نكون ملتفين حول قيادتنا الهاشمية" في ظل الظروف الإقليمية الملتهبة.
وشدد على أن ما تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار لتثبيت الأمن على الحدود.
وأكد أن الاعتداء على رجال الأمن فعلٌ مدان من الحكومة مثلما هو فعل مدان من كل أردني شريف.
واعتبر أن رجال الأمن "يقومون بدور نبيل وشريف في الدفاع عن أمننا وعن جميع المتظاهرين".
وفيما يخص الحرب الإسرائيلية على لبنان وإجلاء الأردنيين من هناك، قال المومني إن مركز الأزمات في وزارة الخارجية يتابع هذا الأمر ومن خلال سفارتنا في بيروت "لدينا قدرة في التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة وبالتالي تتم متابعة هذا الأمر من قبل الوزارة".
وأوضح أن الاتصالات مع النواب مستمرة، وستكون هناك المزيد من اللقاءات عندما تتضح الكتل النيابية المختلفة وعندما "نقترب من موعد الاستحقاق الدستوري".
وقال إن الحكومة تنظر بكل احترام وتقدير لأعضاء مجلس النواب، وتتطلع للتعاون معهم فيما يخدم مصلحة الأردن على الصعيدين التشريعي والرقابي.
وحول لبنان، أكد "لا نتمنى سوى الخير والسلامة لأهلنا في لبنان ونتمنى ألا يكون هناك نزوح أو أي تداعيات على هذا الصعيد".-(بترا)

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