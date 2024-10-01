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أكيد: تسجيل 104 إشاعات في أيلول منها %33 سياسية

10/1/2024 11:48:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 104 إشاعات انتشرت بين جمهور المتلقين خلال الشهر الماضي، ووصلت إليهم عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي.
وقال المرصد في تقريره الشهري الصادر أمس إن الشهر الماضي شهد ارتفاعًا لافتًا في عدد الإشاعات، إذ ارتفعت من 64 إشاعة في آب (أغسطس) الماضي إلى 104 إشاعات في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأرجع المرصد هذا الارتفاع إلى أحداث محلية وإقليمية أثارت اهتمام الشارع الأردني، إذ أُطلقت 30 إشاعة حول الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة الجديدة، و11 إشاعة حول عملية جسر الملك الحسين، إضافة إلى إشاعات حول تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان.
وأشار المرصد إلى أن 17 من أصل 104 إشاعات سجلت الشهر الماضي جرى نفيها، مقارنة بـ16 إشاعة نفيت خلال آب الماضي.
وبحسب التقرير، جاءت الإشاعات السياسية خلال الشهر الماضي في المرتبة الأولى بـ34 إشاعة بنسبة 33 بالمائة من إجمالي الإشاعات المسجلة، تلتها الإشاعات الاجتماعية بـ29 إشاعة بنسبة 28 بالمائة، ثم الإشاعات الأمنية بـ28 إشاعة بنسبة 27 بالمائة، والإشاعات الاقتصادية بـ11 إشاعة بنسبة 10 بالمائة، في حين سجلت إشاعتان حول الشأن العام، ولم تسجل أي إشاعة في المجال الصحي. وأضاف التقرير أن 75 إشاعة من الإشاعات المسجلة في الشهر الماضي، بنسبة 72 بالمائة، كان مصدرها داخليًا، فيما كان مصدر 29 إشاعة خارجيًا بنسبة 28 بالمائة.-(بترا)

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