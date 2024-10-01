أكيد: تسجيل 104 إشاعات في أيلول منها %33 سياسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 104 إشاعات انتشرت بين جمهور المتلقين خلال الشهر الماضي، ووصلت إليهم عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي.
وقال المرصد في تقريره الشهري الصادر أمس إن الشهر الماضي شهد ارتفاعًا لافتًا في عدد الإشاعات، إذ ارتفعت من 64 إشاعة في آب (أغسطس) الماضي إلى 104 إشاعات في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأرجع المرصد هذا الارتفاع إلى أحداث محلية وإقليمية أثارت اهتمام الشارع الأردني، إذ أُطلقت 30 إشاعة حول الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة الجديدة، و11 إشاعة حول عملية جسر الملك الحسين، إضافة إلى إشاعات حول تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان.
وأشار المرصد إلى أن 17 من أصل 104 إشاعات سجلت الشهر الماضي جرى نفيها، مقارنة بـ16 إشاعة نفيت خلال آب الماضي.
وبحسب التقرير، جاءت الإشاعات السياسية خلال الشهر الماضي في المرتبة الأولى بـ34 إشاعة بنسبة 33 بالمائة من إجمالي الإشاعات المسجلة، تلتها الإشاعات الاجتماعية بـ29 إشاعة بنسبة 28 بالمائة، ثم الإشاعات الأمنية بـ28 إشاعة بنسبة 27 بالمائة، والإشاعات الاقتصادية بـ11 إشاعة بنسبة 10 بالمائة، في حين سجلت إشاعتان حول الشأن العام، ولم تسجل أي إشاعة في المجال الصحي. وأضاف التقرير أن 75 إشاعة من الإشاعات المسجلة في الشهر الماضي، بنسبة 72 بالمائة، كان مصدرها داخليًا، فيما كان مصدر 29 إشاعة خارجيًا بنسبة 28 بالمائة.-(بترا)
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