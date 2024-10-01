أول تصريح من الحكومة بعد صواريخ إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير
الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ليل
الثلاثاء، إن موقف الأردن دوما يتمثل بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف.
وأضاف في حديثه
لـ"التلفزيون الأردني، أن "حماية الأردن والأردنيين هي مسؤوليتنا الأولى".
وتابع المومني:
"سقطت أجزاء من عدد من الصواريخ في مناطق مختلفة من المملكة"، مؤكداً
أنه لا توجد إصابات حرجة، ولكن هناك 3 إصابات صنفت طبيا بأنها طفيفة في هذه
المرحلة".
وأشار إلى "أضرار
مادية وقعت يتم العمل على حصرها".
وقصفت إيران الاحتلال
الإسرائيلي مساء الثلاثاء، بأكثر من 250 صاروخا بالستيا، حيث دوت صفارات الإنذار
في جميع أنحاء الكيان المحتل ودفعت الملايين للملاجئ.
ودعا المومني
المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات
المختصة، وعدم تداول الشائعات والأخبار من المصادر المجهولة.
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