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أول تصريح من الحكومة بعد صواريخ إيران

10/1/2024 11:48:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ليل الثلاثاء، إن موقف الأردن دوما يتمثل بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف.
وأضاف في حديثه لـ"التلفزيون الأردني، أن "حماية الأردن والأردنيين هي مسؤوليتنا الأولى".

وتابع المومني: "سقطت أجزاء من عدد من الصواريخ في مناطق مختلفة من المملكة"، مؤكداً أنه لا توجد إصابات حرجة، ولكن هناك 3 إصابات صنفت طبيا بأنها طفيفة في هذه المرحلة".

وأشار إلى "أضرار مادية وقعت يتم العمل على حصرها".

وقصفت إيران الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، بأكثر من 250 صاروخا بالستيا، حيث دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الكيان المحتل ودفعت الملايين للملاجئ.

ودعا المومني المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة، وعدم تداول الشائعات والأخبار من المصادر المجهولة.

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