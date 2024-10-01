إعلان مهم من الملكية الأردنية بشأن مواعيد الرحلات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت شركة الخطوط
الجوية الملكية الأردنية مسافريها إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم عبر الموقع
الإلكتروني للشركة أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية.
يأتي هذا
الإعلان استجابةً لقرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بشأن استئناف استخدام
الأجواء الأردنية بعد تعليقها مؤقتاً كإجراء احترازي لضمان السلامة العامة.
وأكدت "الملكية
الأردنية" حرصها الدائم على توفير أقصى درجات الأمان والراحة للمسافرين.
ودعت جميع
المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بسبب قرار الإغلاق في عمان إلى العودة لمطار الملكة
علياء الدولي لاستكمال إجراءات سفرهم، علما أنه يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال
التابع لـ"الملكية الأردنية" للحصول على أي استفسارات إضافية وأحدث
المعلومات المتعلقة بمواعيد رحلاتهم.
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