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إعلان مهم من الملكية الأردنية بشأن مواعيد الرحلات

10/1/2024 11:48:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية مسافريها إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية.

يأتي هذا الإعلان استجابةً لقرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بشأن استئناف استخدام الأجواء الأردنية بعد تعليقها مؤقتاً كإجراء احترازي لضمان السلامة العامة.

وأكدت "الملكية الأردنية" حرصها الدائم على توفير أقصى درجات الأمان والراحة للمسافرين.

ودعت جميع المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بسبب قرار الإغلاق في عمان إلى العودة لمطار الملكة علياء الدولي لاستكمال إجراءات سفرهم، علما أنه يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال التابع لـ"الملكية الأردنية" للحصول على أي استفسارات إضافية وأحدث المعلومات المتعلقة بمواعيد رحلاتهم.

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