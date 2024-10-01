حزب الله: أغلب أهداف الضربة الإيرانية تحققت وفق الخطة الموضوعة

حزب الله: أغلب أهداف الضربة الإيرانية تحققت وفق الخطة الموضوعة
التاريخ
10/1/2024 11:48:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مصدر قيادي بحزب الله اليوم الثلاثاء، إن معظم أهداف الضربة الإيرانية على مواقع الاحتلال تحققت وفق الخطة الموضوعة، وأن أغلب قواعد الاحتلال في نيفاتيم وحتساريم وتل نوف ونيتساريم وغليلوت استهدفت بشكل مباشر، لا سيما القواعد الجوية.
وأضاف أن حجم الاعتراض الصاروخي الإسرائيلي كان ضعيفا.
وأشار إلى أنه تم التأكد من وقوع إصابات كبيرة بين جنود الاحتلال.
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