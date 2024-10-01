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حزب الله: أغلب أهداف الضربة الإيرانية تحققت وفق الخطة الموضوعة

10/1/2024 11:48:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مصدر قيادي بحزب الله اليوم الثلاثاء، إن معظم أهداف الضربة الإيرانية على مواقع الاحتلال تحققت وفق الخطة الموضوعة، وأن أغلب قواعد الاحتلال في نيفاتيم وحتساريم وتل نوف ونيتساريم وغليلوت استهدفت بشكل مباشر، لا سيما القواعد الجوية.

وأضاف أن حجم الاعتراض الصاروخي الإسرائيلي كان ضعيفا.

وأشار إلى أنه تم التأكد من وقوع إصابات كبيرة بين جنود الاحتلال.

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