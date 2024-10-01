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أبو عبيدة: نبارك الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة

10/1/2024 11:48:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، على عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الإحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قائلا:

"نبارك الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة ووجه ضربةً قويةً للاحتلال المجرم الذي ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب.

الاحتلال المجرم ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب."

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