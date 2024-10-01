أبو عبيدة: نبارك الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، على عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الإحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قائلا:
"نبارك الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة ووجه ضربةً قويةً للاحتلال المجرم الذي ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب.
الاحتلال المجرم ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب."
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