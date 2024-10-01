جيش الاحتلال: سنقصف بقوة مناطق بالشرق الأوسط

جيش الاحتلال: سنقصف بقوة مناطق بالشرق الأوسط
التاريخ
10/1/2024 11:48:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وسائل اعلام
عبرية، الثلاثاء، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو سيقصف الليلة بقوة مناطق بالشرق الأوسط.
MENAFN01102024000072011014ID1108737623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.